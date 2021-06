Gala Aniversară 'Ruxandra Donose 30' va avea loc pe scena Operei Naţionale Bucureşti

Gala Aniversară "Ruxandra Donose 30", eveniment extraordinar menit să celebreze cei 30 de ani de activitate artistică ai celebrei mezzosoprane, va avea loc sâmbătă, începând cu ora 18,30, pe scena Operei Naţionale Bucureşti, conform agerpres.

La pupitrul Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti se va afla Tiberiu Soare, conceptul regizoral fiind semnat de Paula Stoica, potrivit unui comunicat al ONB transmis, marţi, AGERPRES.

"Avem şansa de a fi contemporani cu mezzo-soprana Ruxandra Donose, o artistă aflată la apogeul unei strălucitoare cariere internaţionale, într-un moment de graţie artistică în care ne poate dărui interpretări unice, de referinţă, ale unui minunat repertoriu universal, cu surprinzătoare extensii stilistice. Avem ?ansa întâlnirii cu o artistă care are dorinţa de a ne dărui astăzi, în plină putere a expresiei artistice, preaplinul unei experienţe de 30 de ani de prezenţe continue pe cele mai mari scene ale teatrelor lirice din toată lumea. Avem şansa de a sărbători, prin persoana mezzo-sopranei Ruxandra Donose, o valoare naţională pe scenele din România, pentru împlinirea a 30 de ani de carieră internaţională", se arată în comunicat.Biletele se pot achiziţiona online de pe http://tickets.operanb.ro/ şi de la Casa de Bilete a Operei Naţionale Bucureşti.Pentru a participa la spectacolele Operei Naţionale Bucureşti vaccinarea nu este obligatorie, precizează organizatorii.Gala aniversară Ruxandra Donose - 30 a mai fost prezentată în aer liber în septembrie la Sibiu, în colaborare cu Filarmonica de Stat din Sibiu şi la Iaşi în colaborare cu Opera Naţională din Iaşi, on line de la Ateneul Român cu Orchestra Naţională de Tineret urmând a fi prezentată în 2021 în mai multe oraşe din România.Evenimentul organizat de Opera Naţională de Biucureşti este unicul cu public din această serie ce se va desfăşura în capitală. Cu acest prilej, Ruxandra Donose, una dintre cele mai recunoscute mezzosoprane ale lumii, va fi prezentă pentru publicul spectator pe scena Operei Naţionale Bucureşti.Personalitate artistică de mare complexitate, Ruxandra Donose este cunoscută pentru roluri importante precum cel al Charlottei din opera "Werther" de Jules Massenet, sau rolul titular din "Carmen" de Georges Bizet. De asemenea, marile scene ale lumii găzduiesc rolurile sale masculine, în travesti, interpretate magistral, precum Cherubino din "Nunta lui Figaro" de W.A. Mozart, Sesto din "La Clemenza di Tito" şi Idamante din "Idomeneo".Ruxandra Donose este deosebit de apreciată pentru timbrul special al vocii şi inteligenţa fantastică în interpretare, însoţite de o sensibilitate şi forţă de expresie absolut extraordinare.Anul 1990 a fost unul foarte important pentru cariera sa, a început o bogată activitate pe plan internaţional, pe marile scene ale lumii (Berlin, Viena, München, Frankfurt, etc) şi a participat la o serie de înregistrări la case de discuri importante din Mannheaim, Hamburg şi Frankfurt. În 1996 a evoluat pentru prima oară în Statele Unite ale Americii, la Opera din San Francisco, în "Povestirile lui Hoffmann", de Offenbach. În anul 2002, a fost nominalizată la cea de-a 44-a ediţie a Premiilor Grammy, la categoria cea mai bună interpretare, cu lucrararea compozitorului Antonin Dvorak, "Stabat Mater". În anul 2008 a cântat în premiera mondială a operei "The Fly" de Howard Shore, la Theatre du Chatelet din Paris, interpretând rolul feminin principal, Veronica. Anul 2010 i-a adus Ruxandrei Donose patru debuturi de rol importante în operele: "Don Giovenni" de Mozart (rolul Dona Elvira), "Moartea Cleopatrei" de Berlioz, "Orfeu şi Euridice" de Gluck (rolul Orfeu, în travesti) şi "Il Farnace" de Vivaldi, operă pe care a înregistrat-o pentru compania de discuri EMI Virgin Classics, într-o ambianţă specific barocă, alături de un grup de instrumentişti care au cântat pe instrumente istorice.De-a lungul carierei artistice a colaborat cu unii dintre cei mai mari dirijori ai lumii: Claudio Abbado, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Mariss Jansons, Sergiu Celibidache, Donald Runnicles, Vladimir Jurowski şi Zubin Mehta.A evoluat pe cele mai mari scene ale lumii precum Royal Opera House Covent Garden, the Metropolitan Opera New York, San Francisco Opera, Opera National de Paris, Vienna State Opera, Berlin Staatsoper, Los Angeles Opera, Deutsche Oper Berlin, Teatro Real, Madrid şi Tokyo.