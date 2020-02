Gala BAFTA 2020 va fi un eveniment carbon neutru

Cea de-a 73-a ediţie a galei premiilor BAFTA, programată duminică seară, la Londra, va fi un eveniment carbon neutru, au anunţat organizatorii, care au renunţat la coşurile cu cadouri pentru nominalizaţi şi vor folosi un covor roşu reciclabil, însă au inclus în meniu un preparat din carne, potrivit Mediafax.

Cu excepţia unui preparat din carne de pui inclus în meniul galei, despre care organizatorii au spus însă că este de provenienţă organică, restul ceremoniei care va avea loc la Royal Albert Hall va fi cât se poate de ecologică, potrivit The Hollywood Reporter.

Organizatorii urmează ceea ce a devenit deja o tendință în acest sezon al trofeelor cinematografice. Astfel, gala Globurilor de Aur și cea a Sindicatului actorilor americani au servit meniuri exclusiv vegetariene, iar Academia de film americană, care decernează Oscarurile, a anunţat că va servi la banchetul organizat în mod tradițional după ceremonie un meniu 70% vegetarian.

Maşinile care vor aduce vedetele la gala BAFTA sunt electrice, iar covorul roşu, care este reciclabil, va fi luminat cu becuri economice.

Citește și: Dave Mustaine va lansa o carte despre albumul 'Rust in Peace' al trupei Megadeth

Coşurile cu cadouri, pe vremuri umplute cu sticle de şampanie şi produse de înfrumuseţare scumpe, au fost înlocuite cu portofele ecologice umplute cu vouchere.

Pe de altă parte, Academia de film britanică se confruntă cu o reacție negativă de când a anunțat nominalizările la premiile BAFTA pe 2020, întrucât au fost selectați doar actori caucazieni, Scarlett Johansson și Margot Robbie având chiar câte două menționări. Anunțul despre nominalizările la premiile Academiei de film britanice pe 2020 a fost aspru criticat.

Margot Robbie a primit două nominalizări, pentru rolurile din "Bombshell" şi "Once Upon a Time… in Hollywood", iar Scarlett Johansson, pentru interpretările din "Jojo Rabbit" și "Marriage Story".

Nu numai actorii de culoare au fost omiși la ediția de anul acesta a premiilor BAFTA, ci și regizoarele. Sam Mendes ("1917"), Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Quentin Tarantino ("Once upon a time.. in Hollywood") și Bong Joon-ho ("Parasite") își dispută anul acesta premiul BAFTA pentru regie.

Lungmetrajul "Joker", de Todd Phillips, conduce, cu 11 selecţii, în topul nominalizărilor la ediția de anul acesta a premiilor industriei de film britanice - BAFTA (British Academy of Film and Television Arts).

În topul nominalizărilor urmează filmul lui Martin Scorsese "The Irishman" şi marele câştigător al galei Globurilor de Aur de anul acesta, "Once Upon A Time... In Hollywood", de Quentin Tarantino, ambele cu câte zece selecţii.