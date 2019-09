Gala FIFA 'The Best' - Jurgen Klopp a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului din fotbalul masculin

Germanul Jurgen Klopp, tehnicianul echipei engleze Liverpool, a fost desemnat cel mai bun antrenor al anului din fotbalul masculin, luni seara, la Milano, la Gala ''The Best'' organizată de FIFA, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Klopp, care a câştigat Liga Campionilor cu ''cormoranii'' în sezonul trecut, a fost preferat argentinianului Mauricio Pochettino, cel care a jucat finala cu Tottenham, şi spaniolului Pep Guardiola (Manchester City).''Trebuie să mulţumesc incredibilului meu club Liverpool. Cei care nu îl iubesc nu au inimă'', a declarat Klopp.

Citește și: FIFA The Best: Cosmin Contra a votat cu Messi; Cirprian Tătăruşanu l-a ales pe Mohamed Salah



''Nimeni nu-şi imagina că voi fi aici acum 20 de ani, acum 10 ani, cinci ani sau chiar patru ani. Mauricio, sunt aici, în locul tău, pentru că am câştigat un meci. Aşa e fotbalul'', a adăugat germanu.



În 2018, premiul a fost cucerit de Didier Deschamps, selecţionerul echipei Franţei, campioana mondială.