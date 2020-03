Gala Women in Economy 2020 - Sunt așteptați peste 800 de invitați

Peste 800 de invitaţi sunt aşteptaţi miercuri seara la Gala Women in Economy 2020, eveniment în cadrul căruia va fi premiată excelenţa în business, notează Agerpres.

"Meritele doamnelor care au schimbat lumea afacerilor din România trebuie recunoscute. Cu o educaţie academică solidă, acestea au reuşit să-şi dovedească valoarea într-un mediu extrem de complicat. Indispensabile în organizaţii, fac parte din board-uri şi chiar conduc destinele celor mai mai mari companii prezente în România. Mai mult, cu muncă şi perseverenţă, cele care au ales drumul antreprenoriatului au reuşit să găsească veritabile reţete de succes", subliniază organizatorii, într-un comunicat.Potrivit Cristinei Chiriac, preşedintele Confederaţiei Naţionale pentru Antreprenoriat Feminin, Gala CONAF 2020 susţine egalitatea de şanse şi egalitatea de gen, iar evenimentul se va bucura de prezenţa preşedintelui României, Klaus Iohannis, şi a premierului interimar, Ludovic Orban."Organizaţia noastră este una tânără, care a coagulat puterea femeilor de afaceri din toate domeniile economice şi nu s-a ferit să ridice problemele mediului de afaceri şi să ofere soluţii. Începând de anul trecut, celebrăm eforturile femeilor de succes prin Gala CONAF. Femeile de afaceri au demonstrat că pot face performanţă, la nivel de top managemement, în orice domeniu economic - de la IT, servicii, industrie grea, industrie uşoară, resurse subterane, comunicaţii, art and design. Gala CONAF 2020 susţine astfel egalitatea de şanse şi egalitatea de gen, marcând anul acesta o premieră - trofeele vor fi oferite doamnelor exclusiv de către domni. Evenimentul va avea o amploare deosebită, se va ţine în prezenţa a peste 800 de invitaţi, antreprenorii de top vor dărui sau vor primi premii, iar prezenţa Excelenţei Sale, preşedintele Klaus Werner Iohannis şi a premierului interimar Ludovic Orban, ne onorează şi le mulţumesc", a afirmat Cristina Chiriac.Gala "Women in Economy" 2020 va aduce în premieră în atenţia autorităţilor şi a celor mai importanţi reprezentanţi ai mediului de afaceri din România prezenţi la Ateneul Român, rezultatele studiului KeysFinn privind Antreprenoriatul feminin, un deceniu de provocări. Era 4.0. În aceeaşi notă vor fi prezentate şi concluziile sondajului "Rata natalităţii în România", realizat de Dynamik HR, la cererea CONAF.La eveniment au fost invitate peste 800 de persoane, oameni de afaceri din România şi din străinătate, parteneri şi reprezentanţi ai instituţiilor care susţin implicarea şi dezvoltarea iniţiativelor feminine în afaceri, în societate sau în cultură.Gala "Women in Economy" este la a doua ediţie şi continuă seria iniţiativelor organizate de CONAF, prin care se celebrează performanţa, fără a ocoli problemele şi temele sensibile din economia românească.La prima ediţie a Galei "Women in Economy", care a avut loc pe 7 martie 2019 la Opera Naţională Bucureşti, Christina Verchere - CEO OMV Petrom, Corina Popescu- director general Electrica, Liudmila Clomoc - CEO Orange, Raluca Crişan - director general Divizia Imobiliară Immochian, Anca Vlad - preşedinte Fildas-Catena, Măriuca Talpeş - Bit Defender, Mihaela Marcu - fondator Medlife, Adriana Cristea - director general ARC Parc Industrial Dej, Camelia Şucu - fondator Class Living, Lucia Morariu - director general Eximtur, Daniela Kasper - Kasper Imobiliare, Nora Seroussi - Seroussi, Osnat Peled - preşedinte BWFR, au fost premiate pentru Excelenţa în Antreprenoriatul Feminin.CONAF este singura entitate confederativă din România ce are ca obiectiv principal susţinerea şi promovarea antreprenoriatului feminin, implicându-se activ în diferite proiecte economice, sociale şi culturale. Încă de la începutul acestor demersuri, sprijinite permanent de către Administraţia Prezidenţială, confederaţia a militat pentru o economie puternică şi competitivă pe plan internaţional, fiind semnate o serie de parteneriate cu alte organizaţii la nivel european.Gala "Women in Economy" 2020 este un eveniment organizat de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), Federaţia Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) şi Patronatul Femeilor Antreprenor (PFA), în parteneriat cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.CONAF reuneşte interesele femeilor antreprenor, promovează şi susţine antreprenoriatul românesc, deschizând orizonturi de colaborare şi cooperare atât pe plan intern cât şi internaţional. Confederaţia a luat fiinţă ca urmare a necesităţii de a crea o cultură antreprenorială adaptată la noile trenduri în materie de business. În prezent, 28,9% dintre antreprenorii români sunt femei, iar vocea femeilor antreprenor trebuie să se facă auzită. CONAF s-a născut prin asocierea a 2 Federaţii patronale, 6 Patronate şi 5 Asociaţii naţionale.