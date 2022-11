Galați, orașul care a găsit la timp soluția pentru problema termoficării

Municipiul Galați poate fi considerat un adevărat model pentru marile orașe în privința asigurării încălzirii pe timp de iarnă. Administrația locală a venit în urmă cu patru ani cu un plan salvator pentru gălățenii care înghețau în propriile apartamente, captivi într-un sistem învechit și generator de pierderi. „A fost o decizie curajoasă, asumată. Și cel mai important este că am avut parte de încrederea gălățenilor în acest demers”, afirmă primarul Ionuț Pucheanu.

Pentru gălățeni a rămas doar o amintire perioada când tremurau de frig în apartamente, în timp ce erau nevoiți să scoată mulți bani din buzunare pentru plata facturilor la încălzire, iar pierderile și datoriile din sistemul centralizat se acumulau.

Pentru menținerea în funcțiune a vechiului sistem centralizat de termoficare, municipalitatea plătea anual chiar și peste 12 milioane de euro, însă caloriferele rămâneau de multe ori reci din cauza avariilor ori din cauza sincopelor financiare cu care se confruntau atât fosta societate care asigura distribuția agentului termic, cât și societatea care asigura producția. Un lanț al slăbiciunilor, iar cei care aveau cel mai mult de suferit erau gălățenii dependenți de sistemul centralizat.

Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, și-a asumat însă un plan extrem de ambițios, astfel încât să nu mai existe astfel de situații. Astfel, gălățenii au putut opta fie pentru un ajutor financiar în valoare de 3.000 de lei oferit de către Primărie pentru achiziționarea unor surse alternative individuale de încălzire, fie pentru racordarea la micro-centrale de cartier. Iar cei mai mulți, circa 14.100 au optat în timp pentru acordarea sumei de 3.000 de lei, în timp ce aproximativ 6.000 de gălățeni au preferat să se racordeze la cele 24 micro-centrale de cartier. Mai mult, aceștia beneficiază de un preț mic la gigacalorie în comparație cu locuitorii altor orașe unde problemele din termoficare persistă. Iar acum Galațiul se numără printre orașele cu cele mai mici tarife plătite de populație pentru încălzire, fiind vorba de suma de 278 lei/Gcal, aprobată de curând în Consiliul Local.

„A fost decizie curajoasă, asumată. Așa cum am mai spus, cel mai important este că am avut parte de încrederea gălățenilor în acest demers. Am spus stop unui sistem ineficient și generator de pierderi, în timp ce gălățenii sufereau de frig în apartamente. Iar timpul a demonstrat că soluțiile propuse s-au dovedit de succes”, afirmă primarul Ionuț Pucheanu.

Mai mult, Primăria Galați a făcut un efort financiar de peste 17 milioane de lei în urmă cu patru ani, astfel încât toate școlile din oraș să beneficieze de cădură prin intermediul centralelor. Și asta pentru că din cele aproape 100 de unități de învățământ din oraș, 62 nu aveau centrale termice la începutul anului 2018.

Iar sezonul rece 2017-2018 a fost ultimul în care în municipiul Galați s-a mai livrat căldură prin vechiul sistem centralizat care a fost proiectat inițial pentru aproximativ 90.000 de apartamente, însă în timp și-a dovedit limitele. Astfel, acum Galațiul este un adevărat model pentru alte orașe în privința asigurării încălzirii.