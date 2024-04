Galerie Foto| Imagini extrem de spectaculoare cu noul drum către mare: se finalizează construcția așteptată de toți bucureștenii

Secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu, a fost în vizită pe mult așteptatul nord rutier de pe Autostrada Bucureștiului, care se va lega cu Autostrada Soarelui. Acest tronson este umătorul care va fi dat în circulație, iar în această vară bucureștenii ar putea evita deja clasicele ambuteaje care se formau, în special duminică seara, la revenirea de pe litoral.

”Lotul 1 al A0 Sud, de la nodul rutier cu DN4 până la A2

Am fost pe șantierul Lotului 1 al Autostrăzii Bucureștiului #A0Sud, pe secțiunea de autostradă cuprinsă între nodul rutier cu DN4 și Autostrada #A2, care este următorul tronson pe care vrem să îl dăm rapid în trafic pe zona de Sud a Capitalei dar este necesar ca mobilizarea antreprenorului in santier sa crească mai ales in zona nodului rutier A0-A2.

- Astăzi, se dă în trafic pasajul peste A0 din localitatea Glina a DJ301A, fiind o zonă importantă, întrucât traficul rutier a fost deviat pe lângă pasaj și astfel, nu s-a putut lucra la corpul principal al autostrăzii în zona respectivă;

-- Se așterne asfalt cu două finisoare pe sensul de mers A2 - Glina, până în DJ301A și cu un finisor pe una din bretelele nodului rutier A0 x A2;

- A început și realizarea hidroizolației pe una dintre rampele nodului rutier A0 x A2;

- Continuă montarea parapetului de protecție pe zonele podului peste Dâmbovița, bretelele nodului rutier A0 x A2, dar și pe corpul principal al autostrăzii între Glina și Popești-Leordeni;

- Continuă realizarea canalizării pluviale pe secțiunea cuprinsă între localitatea #Glina și #A2;

- Se lucrează la realizarea sistemului ITS;

- Continuă lucrări de realizare a sistemului de iluminat public;

- Continuă lucrările aferente celor 2 parcări de scurtă durată de pe ambele sensuri de mers;

- Continuă lucrările aferente Centrului de Întreținere și Coordonare de pe sensul de mers A2 - DN4;

- Continuă lucrările la montarea panourilor fonoabsorbante;

- Se montează rosturile de dilatare aferente unuia dintre pasajele de pe sensul de mers DN4 - A2.

M-am întâlnit pe șantier cu Tudor Răzvan, primarul localității Glina, căruia îi mulțumesc, și pe această cale, pentru colaborarea și susținerea în implementarea acestui proiect.

Lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului - A0 Sud are o lungime de 16,9 km, cuprinsă între localitățile #Cernica și #Jilava.”, scrie Irinel Ionel Scrioșteanu.