Games of Thrones nu a scăpat de incursiunile CIA: Incredibilă intervenţie a serviciului american în ultimul sezon al îndrăgitului serial HBO

David S. Cohen, fost director adjunct al CIA în perioada președintelui american Barack Obama, a avut o apariție specială în sezonul al optulea al serialului de succes "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones", în rolul unui cetățean al Winterfell, potrivit dailymail.co.uk, mediafax.

Cel de-al doilea episod al sezonului final al serialului "Game of Thrones", intitulat "A Knight Of the Seven Kingdoms", a fost difuzat pe postul american HBO duminică seară.

Informația despre apariția specială a lui Cohen - în rolul unui țăran care stătea la coadă la supă - a fost făcută publică pe contul de pe platforma de micro-blogging Twitter al CIA, alături de o fotografie a acestuia, îmbrăcat ca cetățean al Winterfell, reşedinţa casei Stark.

"Călătoriile sunt un bonus pentru angajații CIA. Aparent, câteodată acestea se extind și pe alte tărâmuri", se arată în mesajul publicat de CIA.

"Păsărelele (membrii unei rețele de spioni și informatori din serviciul lui Varys, n.r.) ar trebui să se uite după un fost director adjunct al nostru rătăcind prin #Westeros în episodul din seara aceasta al #GameOfThrones", se arată în același mesaj.

Informația despre apariția specială a fost inițial publicată miercuri, tot pe Twitter, de corespondentul Playboy la Washington Alex Thomas.

Cohen i-a răspuns acestuia "Pare că ai surse bune în Winterfell".

Întrebat dacă personajul său a primit măcar un nume, Cohen a făcut referire la o replică din serial: "Așa cum ar spune Arya, Un bărbat nu are nume".

Același jurnalist a mai scris că David Cohen a primit acest rol pentru că unul dintre cei doi creatori ai serialului este cumnatul său, David Benioff.

În mod cu totul nesurprinzător, au apărut glumele. "CIA a rămas fără țări reale de distrus și acum le caută pe cele fictive", se arată într-un mesaj publicat pe Twitter.

"Oportunitățile de călătorie pot fi grozave, dar Cohen stând la coadă la supă este un lucru care mă îngrijorează în ceea ce privește beneficiile oferite de CIA la pensionare", potrivit unui alt mesaj.

Ultimul episod al serialului "Game of Thrones" va fi difuzat pe 19 mai.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".