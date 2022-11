De ce avem gânduri negative și cum scăpăm de ele. Explicațiile unui cunoscut psiholog

Tendința pentru mulți dintre noi este să pună mereu răul în față și să se axeze mai mult pe obstacole decât pe soluții. Negativitatea devine un mod de a fi, dar vindecarea ne este la îndemână.

Majoritatea dintre noi se confruntă cu problema conflictului dintre gândurile negative și cele pozitive. În general, gândurile negative sunt foarte puțin conștientizate. Oamenii se gândesc mai mereu la probleme. De pildă, dacă au de făcut ceva, se întreabă „Oare reușesc?”

Psihologul Stelian Chivu detaliază cazul unui copil de care s-a ocupat, cu care se poate identifica lesne fiecare dintre noi. Copilul avea o inteligență emoțională și spirituală foarte ridicate, dar era extrem de abătut. În plus, intrase într-un blocaj mental major, ce a făcut să își piardă simțul distanței și a orientării în spațiu.

„M-a surprins cu o întrebare: de unde vin gândurile negre? Am aflat apoi că, datorită receptivității pe care o avea, prelua orice suferință din exterior și percepea într-un mod propriu gândurile negative. Practic, avea blocată o zonă din emisfera stângă. Am folosit o poveste terapeutică cu gândul bun și fratele său, gândul rău, și am reușit să îi echilibrez cele două emisfere cerebrale, iar acum este perfect sănătos”, explică specialistul.

70.000 de gânduri pe zi

Mai multe studii științifice au stabilit că fiecare dintre noi are 60-70.000 de gânduri în fiecare zi, din care 40.000 de gânduri sunt preluate din exterior, iar restul sunt gânduri negative. Gândurile negre reprezintă, de fapt, un limbaj al creierului, care crează emoții negative, iar acestea generează manifestări pe măsură, ce aduc boala în organism.

„Gândurile negative crează stări de anxietate, frică, ură, gelozie, invidie, pot duce la autosabotaj și se poate ajunge chiar la suicid. De asemenea, crează realități false, cum este starea de victimă. Gândurile negative vin din trecut, se manifestă în prezent și se proiectează în viitor. Soluția este ca gândurile negative să fie înlocuite cu gânduri pozitive, trăind un <> armonios și un viitor sănătos”, punctează psihologul Stelian Chivu.

Pentru că majoritatea informațiilor din exterior sunt negative, pentru mulți dintre noi negativitatea devine un mod de a fi, o modalitate prin care mintea are tendința să recepționeze doar gândurile negative. Pe cale de consecință, asta va atrage stări și apoi manifestări negative.

Metodă simplă de vindecare

„Nu te poți lupta cu gândurile negative pentru că te lupți cu tine însuți, nu poți fugi de ele pentru că ar însemna să fugi de tine însuți și nu e bine nici să le accepți, pentru că devin un balast psihic și emoțional și ne rigidizează fizic. Vor continua să ne împovăreze și să ne blocheze”, spune psihologul Stelian Chivu.

Soluția este să ne ridicăm deasupra gândurilor negative. Prima etapă este să devenim conștienți de ele. Specialistul recomandă să ne imaginăm cum o lumina inundă creierul și „topește” toate gândurile negative sau să trimitem aceste gânduri într-o lumina puternică.

Această metodă trebuie aplicată până când se va instala un reflex necondiționat la nivelul minții subconștiente, iar aceasta va deveni gradual pozitivă.

„Creierul modelează omul cum vrea el, dacă acesta nu are conștiință să îl modeleze cum vrea el”, conchide psihologul Stelian Chivu.