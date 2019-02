Ion Cristoiu susține că Liviu Dragnea 'își pregătește propriul stat paralel' : Avem de-a face cu o confederație de state paralele care se bat între ele

Jurnalistul Ion Cristoiu a expus, in emisiunea “Gândurile lui Cristoiu”, de la Mediafax, o nouă teorie privind notiunea de stat paralel. Jurnalistul spune ca Liviu Dragnea isi pregateste, potrivit unui document, propriul stat paralel, mentionand ca exista ;o confederatie de state paralele'.

„Aflăm, pentru prima dată, că la o ședință de Consiliu a Uniunii, în care a fost și Ponta ca premier, el a avut chiar o discuție cu Merkel în care a primit indicații cum să lupte împotriva corupției din România, deci, nu numai domnul Iohannis sau Traian Băsescu, ci și el. Există date precise cu o ședință la Guvern unde s-au decis o serie de arestări și de prăbușiri, mai ales de trusturi de presă, sub conducerea lui Victor Ponta. Aceasta este principala concluzie a acestui document în care apar și niște personaje care, în ultimul timp, vezi Doamne din partea Germaniei, ne toacă, din ăia care fac declarații în favoarea lui Kovesi. Iar acum rezultă că făceau parte dintr-o piesă condusă de Merkel de folosire a luptei împotriva corupției fie pe Traian Băsescu, fie pe Victor Ponta pentru a-și executa adversarii”, spune jurnalistul, pentru Mediafax.

“E un document ... ar putea să-l dea publicității, nu înțeleg de ce nu-l dă... ar atrage atenția că și Dragnea își pregătește statul paralel. Eu am îndrăznit să scriu că-și pregătește după ce am luat la cunoștință de acest document. Și am spus ”, afirmă jurnalistul.

Ion Cristoiu spune că sursele acestor informații din raport sunt foarte puternice, chiar din anturajul președintelui Iohannis, și că ele devoalează existența mai multor state paralele în interiorul sistemului.

“Din câte îmi dau eu seama, unele erau chiar în jurul lui Klaus Iohannis, deci sunt surse foarte puternice. Mi-am dat seama de anumite surse, iar datele sunt date concrete. Întrebarea pe care mi-am pus-o înainte de a lua cunoștință de acest document ... repet, Adamescu era de-a lui Traian Băsescu și cum se explică? Păi explică documentul foarte bine. Adamescu intră în malaxor odată cu fratele lui Traian Băsescu. Noi am avut această imagine că Traian Băsescu comanda totul, nu-i așa? După ce citești documentele, îți dai seama că în interiorul sistemului erau mai multe state paralele”, spune jurnalistul.

El susține că aceste state paralele sunt create de grupări din interiorul unor instituții de forță precum SRI, DNA, Parchetul General, care acționau în numele luptei anticorupție.

“Este greșit să spunem că a fost și este un singur stat. Sunt mai multe state paralele: în SRI sunt mai multe grupări, nu cred că le stăpânește Hellvig, nu ai cum, în Parchet sunt mai multe grupări, în DNA, așa că foarte multe din lucrurile care nouă ni se păreau ciudate veneau din ideea noastră ca este unul, Iohannis, Traian Băsescu, care e la manete și nu mișcă nimic. Nu-i adevărat. În numele luptei împotriva corupției cam mișcau toți”, explică Ion Cristoiu.

El spune că aceste state paralele erau adversare și se lucrau între ele. “Foarte multe lucruri, potrivit acestui document, pe care noi nu le-am înțeles și nu le înțelegem, vin din existența mai multor state paralele care se bat între ele, care se lucrează între ele și noi credem că e numai unul. Atenție! Avem de-a face cu o confederație de state paralele care se bat”, susține Ion Cristoiu.

Jurnalistul explică și de ce acțiunile acestor grupări dădeau rezultate. “De exemplu la DNA ... de ce au făcut cazul Adamescu? Nu am de unde să știu că nu era un procuror de partea lui Ponta, da? O să spuneți: . Păi, te puteai duce tu ... erați dumneavoastră Kovesi și venea un procuror și spunea: . Păi cum? Și, în acel moment, dumneavoastră scriați pe Facebook: . Și ea spunea ”, explică Ion Cristoiu.

Conform The Guardian, un fost șef al MI6 și un fost coleg de liberal democrat au folosit ofițeri de informații pensionați pentru a aduna informații "sensibile" din surse secrete din guvernul român pentru a ajuta un om de afaceri bogat care se confruntă cu acuzații de corupție.

Publicația britanică mai scrie că fostul șef al MI6, John Scarlett, prin compania sa privată de intelligence, SC Strategy, a strâns informații din surse confidențiale, inclusiv în biroul președintelui României.

Printre acuzațiile din raport, arată sursa citată, sunt cele legate de modul în care DNA și serviciile de informații au acționat în cazul Adamescu, fiind menționate folosirea de probe false sau presiuni asupra martorilor.

Magistrații în cazul Adamescu au refuzat să accepte raportul lui John Scarlett și Carlile drept probă.