Garbine Muguruza speră să poată juca la US Open

Jucătoarea spaniolă de tenis Garbine Muguruza (locul 16 WTA) s-a arătat optimistă cu privire la perspectiva reluării circuitului feminin şi a afirmat că speră să poată juca la turneul de Mare Şlem US Open de la New York, informează agenţia EFE potrivit Agerpres.

"Este încurajator să vedem că lucrurile avansează, astfel încât să revenim pe terenurile de tenis în această vară", a spus Muguruza pe contul său de Twitter."Siguranţa este pe primul loc pentru toată lumea şi, având în vedere acest lucru, sper să putem juca la New York", a adăugat jucătoarea spaniolă după ce a aflat măsurile pe care intenţionează să le implementeze organizatorii turneului.Muguruza, învinsă în finala turneului Australian Open de americanca Sofia Kenin cu 4-6, 6-2, 6-2, la începutul acestui an, s-a aflat în izolare la reşedinţa sa din Geneva pe durata restricţiilor impuse de pandemia de coronavirus în aşteptarea evenimentelor. Ultimul turneu la care intenţiona să participe a fost Indian Wells, dar a intervenit pauza forţată din cauza Covid-19.Dorinţa ibericei de a participa la US Open nu coincide însă cu intenţia româncei Simona Halep, numărul doi mondial, care a anunţat că este ''puţin probabil'' să joace la turneul de Mare Şlem, din cauza protocolului sanitar strict impus de organizatori, în contextul pandemiei de coronavirus, preferând să se concentreze pe turneele pe zgură de la Madrid, Roma şi Roland Garros.