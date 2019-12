Garda de Mediu îi liniștește pe bucureșteni și ilfoveni, deși a fost emis mesaj RO-ALERT: 'Nu sunt probleme pentru sănătate'

Reprezentanții Gărzii de Mediu precizează că fumul degajat de incendiul de vineri din localitatea Afumați nu reprezintă un pericol pentru sănătatea populației, valorile înregistrate de un laborator mobil fiind sub limita admisă.

„Am luat legătura cu Agenția de Protecția Mediului București, care are în dotare un autolaborator, care s-a deplasat. Am vorbit cu cei de la autolaborator și mi-au confirmat faptul că nu există pericol pentru sănătatea populației. Valoarea înregistrată este de 4 mg/mc. Valoarea este sub valoarea limită admisă, deci nu sunt probleme pentru sănătatea populației”, a explicat Emil Grigore, comisar la Garda de Mediu.

Potrivit specialistului, nu există pericole pentru populație mai ales pentru că vântul nu este puternic și zona în care s-a produs incendiul este una industrială.

„Până în zona rezidențială, avem cam 2 kilometri și jumătate. Oamenii nu trebuie să-și facă probleme”, a mai spus Grigore.

Reprezentanții ISU București-Ilfov au anunțat că un incendiu a izbucnit vineri dimineață la un depozit din localitatea Afumați, județul Ilfov. Arde aproximativ 80% dintr-o suprafață de circa 4.000 metri pătrați.

Salvatorii intervin cu 25 autospeciale de stingere, patru autoscări, doua descarcerări și o ambulanță SMURD. În interior sunt depozitate materiale de tip PET.

Incendiul a fost localizat și nu mai există riscul ca flăcările să se propage și la construcțiile învecinate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență a emis și un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă. "Incendiu major produs în Afumați. Evitați zona și eliberați căile de circulație pentru a permite accesul mijloacelor de intervenție", a fot mesajul transmis.

