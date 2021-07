Gareth Southgate e un lider, spune Steve McClaren, fostul său antrenor de la Middlesbrough

Gareth Southgate, selecţionerul naţionalei de fotbal a Angliei, este un lider, a opinat Steve McClaren, fostul său antrenor de la Middlesbrough, citat de L'Equipe, potrivit Agerpres.

McClaren, care a antrenat fără succes naţionala Angliei între 2006 şi 2007, a vorbit despre Southgate înaintea meciului de miercuri cu Danemarca, a doua semifinală de la EURO 2020.

"Am dorit un căpitan, am dorit un lider în vestiar, şi l-am adus la Middlesbrough pentru calitatea lui de lider. El era exact ceea ce am dorit în vestiar şi pe teren. Era atât de profesionist... Iar asta a fost ceea ce am dorit. A fost lucrul cel mai important. Gareth a făcut întotdeauna ceea ce trebuia în fiecare zi - era primul care venea, ultimul care pleca, un profesionist extraordinar", a spus fostul selecţioner.

Southgate a jucat sub comanda lui McClaren în meciul Middlesbrough - Steaua (4-2), manşa a doua a semifinalei Cupei UEFA, sezonul 2005-2006. Echipa engleză s-a calificat atunci în finală cu scorul general de 4-3.