Gavrilescu, concluzie amară: 'Nimeni din UE nu a dorit să ia niciun urs din România, nici măcar pentru zoo'. Care este motivul

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat că niciun stat membru al Uniunii Europene „și nu numai” nu a dorit să ia niciun urs – specie protejată în România –, nici măcar pentru grădinile zoologice, precizând că multe țări nici nu mai au această specie de 100 de ani.

Grațiela Gavrilescu a fost întrebată, miercuri, la Alba Iulia, în cadrul unei conferințe de presă, dacă alte state din UE sunt de acord să primească, prin transfer, urși din România, ministrul Mediului răspunzând negativ.

„Am trimis la toți miniștri din toată Uniunea Europeană și nu numai. Răspunsurile au fost negative, chiar și distractive, în durerea noastră, aceea de a rezolva problema speciei protejate - urs. Că multe dintre țări au răspuns că nu mai au această specie de 100 de ani și nu a dorit nimeni să ia niciun urs, nici măcar pentru grădinile zoologice”, a spus Gavrilescu, conform Mediafax.

Ea a adăugat că România are, conform statisticilor fondurilor cinegetice, o populație de circa 7.000 de urși, dar numărul în realitate ar putea fi mult mai mare și nimeni nu poate spune exact cât.

„De aceea, în urma unui studiu făcut de ICAS (Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice), cu acordul tuturor factorilor decidenți, noi am făcut și am aprobat planul de măsuri pe specia carnivoră mare urs și lup, care are o multitudine de acțiuni pe care trebuie să le duce la îndeplinire. O parte dintre aceste acţiuni, Ministerul Mediului, printr-o aplicaţie pe POIM, proiect pe care l-am şi depus, l-am încărcat în sistem şi sper să obţinem şi finanţare, împreună cu mai mulţi parteneri, şi ne dorim să avem cât mai mulţi, şi institute de cercetări, şi ONG-uri și așa mai departe, scoatem la licitaţie fiecare activitate, să şi inventariem urşii, să-i şi cipăm, să construim şi ţarcuri, să putem să facem şi să punem cât mai multe semnale de avertizare pentru turişti, pentru cetățeni, de cum trebuie să gestioneze deşeurile şi să nu le mai arunce care pe unde, cum trebuie să nu hrănească această specie de urşi, pentru că atunci este tendinţa şi mai mare de coborâre din habitat către, inclusiv, oraşe. Nu în ultimul rând, să încercăm ca relaţia om-animal, care este o relaţie de când suntem noi toţi pe faţa pământului, să fie păstrată aşa cum trebuie, dar având ca ţintă şi obiectiv păstrarea necurmată a siguranţei cetăţeanului. Este extrem de important, la fel cum trebuie să avem grijă şi de specia urs”, a spus Grațiela Gavrilescu.

Patru persoane au fost atacate, în ultima lună, de urși, în stațiunea Băile Tușnad, după ce animalele sălbatice au coborât în oraș.

”Pentru Harghita noi deja am dat cotă de intervenție. Aseară s-au terminat şi dosarele celelalte care ne-au fost trimise de la Tuşnad, respectiv de relocare a patru ursoaice care sunt cu pui, şi nu avem voie, conform legii, să le recoltăm, ci să le relocăm. Pentru trei dintre ele s-a dat cotă de recoltare, iar eu, în funcţie de ce cereri vor mai fi sau toate cererile care ne vor fi înaintate, voi emite ordin de cotă de intervenţie, bineînţeles dacă documentele sunt puse cum trebuie, în ordine”, a mai spus Grațiela Gavrilescu.