Gaz Metan Mediaș atrage fanii la stadion: Oferă 400 de bilete gratuite pentru meciul cu Botoșani de duminică

Gaz Metan Mediaș este la limita calificării în play-off-ul campionatului, iar conducerea și antrenorul au luat o decizie care să atragă oamenii la stadion, anunță MEDIAFAX.

Consideră că momentul este unul foarte important pentru echipă, iar pentru partida de duminică, împotriva celor de la FC Botoșani, s-au decis să ofere 400 de bilete gratuite fanilor. Ioan Mărginean și Edi Iordănescu vor cumpăra câte 200 de tichete, pe care ulterior le vor da susținătorilor medieșenilor. “Cumpărăm 200 de bilete fiecare, prețul este mic, nu vom face un efort prea mare financiar. Acum să sperăm că suporterii vor veni la stadion duminică, 16:30 e o oră onorabilă. Cred că vor veni 2.000 – 2.500 de suporteri.

Este un meci în care ambele echipe joacă fotbal, trebuie să facem un spectacol frumos. Am încredere în echipă, am luat toată presiunea de pe ei, acum toată este pe mine. Noi în clasament ca valoare suntem pe locul 11, iar ca buget suntem pe 14. Că Edi aduce plus valoare asta și jucătorii sunt motivați asta este altceva. Dacă intră în play-off pentru ei e un bonus pentru că vor câștiga bani mai mulți.“, a declarat Ioan Mărginean pentru site-ul fanatik.ro, în timp ce Edi Iordănescu a spus: “Este unul dintre cele mai importante meciuri și nu putem reuși decât împreună, suporteri și echipă.” .

Partida dintre Mediaș și Botoșani este programată duminică, de la ora 16:30. Face parte din etapa a 16-a a Ligii 1. Cele două formații ocupă locurile 6 și 7 în campionat, cu un avantaj de 4 puncte în favoarea gazdelor.

Locul 6 este ultimul care asigură, la finalul sezonului regulat, calificarea în play-off.