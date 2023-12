Gaza a devenit `iadul pe Pământ`: vremea extremă îi nenorocește total pe oamenii care stau în corturi/ Video

Ploile abundente de iarnă au lovit Gaza, inundând corturi şi unele zone, în timp ce şeful agenţiei ONU pentru refugiaţii palestinieni a descris deteriorarea condiţiilor din fâşia de coastă drept un "iad", scrie The Guardian, informează News.ro.

Pe fondul penuriei tot mai mari de alimente, al valurilor de boli contagioase care se răspândesc şi al colapsului aproape total al sistemului de sănătate din Gaza, furtuna de iarnă a transformat zone mari în noroi şi a udat multe dintre persoanele care dorm în corturi de plastic improvizate.

Separat, Israelul a anunţat că a pierdut nouă soldaţi, inclusiv doi comandanţi de rang înalt şi alţi câţiva ofiţeri, într-o ambuscadă a Hamas în cartierul Shejaiya din oraşul Gaza, pe fondul continuării luptelor grele în Gaza.

Înrăutăţirea rapidă a situaţiei umanitare survine în contextul în care războiul aerian şi terestru al Israelului - după atacul Hamas din 7 octombrie - a alungat aproape 85% din populaţia din Gaza din casele lor.

Dezastru în Gaza

Printre cei care au fost prinşi în acest dezastru se numără Ameen Edwan, care a campat alături de alte mii de persoane în incinta spitalului Martirilor al-Aqsa din centrul Gaza şi care a declarat că familia sa nu a putut dormi.

"Apa de ploaie s-a infiltrat. Nu am putut să dormim. Am încercat să găsim huse de nailon, dar nu am găsit, aşa că am recurs la pietre şi nisip" pentru a împiedica ploaia să intre, a declarat el pentru agenţia de presă AFP.

Într-o tabără de corturi din Rafah, situată pe un teren nisipos şi presărat cu gunoaie, oamenii încercau să îşi revină după o noapte oribilă, cărând găleţi de nisip pentru a acoperi bălţile din interiorul sau chiar de lângă corturile lor şi agăţând haine ude.

Unele familii au corturi adecvate, dar altele se mulţumesc cu prelate sau cu plastic subţire şi transparent, făcute mai degrabă pentru a proteja bunurile decât pentru a oferi adăpost oamenilor. Multe corturi nu au pături, aşa că oamenii şi-au petrecut noaptea înghesuindu-se pe nisipul ud.

Descriind situaţia din Gaza, Philippe Lazzarini, şeful Agenţiei ONU pentru refugiaţi palestinieni (UNRWA), a declarat la Geneva, în cadrul unei reuniuni a forumului global al ONU pentru refugiaţi, că a fost martorul unui "iad pe pământ".

Populaţia din teritoriile palestiniene "se confruntă cu cel mai întunecat capitol al istoriei lor din 1948 încoace, şi a fost o istorie dureroasă", a declarat el după cea de-a treia călătorie recentă în această zonă.

"Cea mai mare parte a populaţiei din Gaza a fost strămutată cu forţa, în mare parte în partea de sud a fâşiei. Rafah găzduieşte în prezent mai bine de un milion de persoane. În trecut, aici locuiau 280.000 de persoane", a spus Lazzarini. "Îi lipsesc infrastructura şi resursele pentru a susţine o astfel de populaţie. În interiorul propriilor noastre depozite, familiile trăiesc în spaţii minuscule care sunt separate de pături atârnate pe structuri subţiri de lemn. În aer liber, peste tot au apărut adăposturi şubrede. Rafah a devenit o comunitate de corturi".

El a descris cum a văzut oameni care opreau un camion de ajutoare şi mâncau cu disperare mâncarea găsită înăuntru, în timp ce stăteau în stradă.

În timp ce Ministerul Sănătăţii din Gaza a declarat că numărul morţilor în cele două luni de război a depăşit 18.000, inclusiv civili şi luptători Hamas, Israelul a anunţat că doi comandanţi de rang înalt şi alţi şapte soldaţi au fost ucişi de Hamas într-o ambuscadă complexă în suburbia Shejaiya din Gaza City.