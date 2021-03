Gazoductul TAP a transportat primul miliard de metri cubi de gaze naturale din Azerbaidjan spre Europa

Trans Adriatic Pipeline AG a anunţat că, după ce a început livrările comerciale de gaze prin gazoductul TAP în decembrie 2020, a transportat în total un miliard de metri cubi de gaz natural din Azerbaidjan spre Europa prin punctul de interconectare grec Kipoi, unde TAP se conectează la conducta Trans Anatolian Pipeline (TANAP), scre publicaţia azeră News.az.

Fiind secţiunea europeană a coridorului sudic al gazelor, TAP are capacitatea de a transporta aproximativ 10 miliarde de metri cubi de gaz pe an către mai multe pieţe din Europa. Conducta este, de asemenea, proiectată cu potenţialul de a-şi extinde capacitatea până la 20 miliarde mc pe an, potrivit news.ro.

"Cu 1 miliard mc de gaz transportat, infrastructura noastră continuă să permită diversificarea pe mai multe pieţe. Volumele de gaze furnizate de TAP joacă un rol cheie în furnizarea către UE a unei noi surse de energie sigură, fiabilă şi accesibilă, facilitând în acelaşi timp foaia de parcurs pentru tranziţia energetică”, a declarat Luca Schieppati, directorul general al TAP.

Marija Savova, şef comercial al TAP, a adăugat că livrarea primului miliard de mc de gaz sporeşte concurenţa pe piaţă şi întăreşte rolul TAP ca OTS de încredere.

„TAP este deosebit de important în Europa de Sud-Est, unde mai multe pieţe ar putea primi direct gaze suplimentare. Mai mult, există invitaţii deschise pentru a participa la faza de licitare obligatorie din iulie 2021 a testului de piaţă pentru posibila extindere a capacităţii TAP", a afirmat Marija Savova.