Gebrüder Weiss a depășit pragul de 1 milion de livrări efectuate in 2019

Cerere mare de livrari la destinatarii finali din Austria si Europa de Est/ furnizorul de servicii de transport si logistica inregistreaza un record/ pozitia de lider extinsa in Austria, potrivit Mediafax.

Segmentul de comert online a atins un record in cadrul diviziei Home Delivery a Gebruder Weiss: in Austria si Europa de Est, furnizorul de servicii de transport si logistica estimeaza un numar de 1,1 milioane de livrari efectuate in 2019. Acest lucru se traduce printr-o crestere de 24% a transporturilor efectuate fata de anul anterior (2018: 885.000 transporturi). Gebrüder Weiss isi reconfirma astfel pozitia de lider in Austria prin cele 385.000 de livrari efectuate (2018: 335.000). In Romania, serviciul Home Delivery a fost lansat la finalul anului 2018 si doar in 2019, compania locala a efectuat 50.000 de transporturi.