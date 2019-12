Gelu Oltean, mărturie BOMBĂ: S-a pensionat de la DGIPI bolnav fizic și psihic și se trata cu Ayauasca!

Fostul șef al Doi și-un sfert”, Gelu Oltean, care a fost arestat, recent, pentru trafic de droguri a dat o ăarturie bombă în fața judecătorilor. Cu apărarea sa, Oltean are șanse mari să scape basma curată din scandalul clinicii în care se făceau tratamente cu substanțe interzise. Fostul șef al DGIPI le-a spus anchetatorilor că s-a pensionat din MAI fiind bolnav fizic și psihic.

„Am ieșit din sistem pensionat medical, bolnav fizic și psihic și nimic din medicina alopată nu îmi găsea medicament. Am auzit despre această metodă alternativă de tratament, am fost de patru ori în junglă, în Peru, și am urmat această terapie de mai multe ori. Când am ajuns acolo mi-am găsit pacea și echilibrul. Terapia presupune ingerarea unui ceai făcut din două plante. În junglă, una dintre plante conține DMT (dimetiltriptamină), dar aceasta se folosește numai în junglă. Există o rețetă alternativă care nu conține această substanță (DMT), rețetă care este compusă din alte plante, una dintre aceste rețete consumând-o exclusiv în România”, susține chestorul Oltean, conform Evenimentul Zilei.