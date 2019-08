General Virgil Bălăceanu: Fiecare dintre noi are datoria civica sa sprijine efortul de asanare a institutiilor statutului cangrenate de lipsa de profesionalism

Generalul de armată în rezervă, Virgil Bălăceanu, președintele Asociaţiei Ofiţerilor în Rezervă din România - AORR, a transmis un mesaj-apel după Cazul de la Caracal care a revoltat toată România. El susține într-un mesaj pe pagina sa de Facebook că ” Fiecare dintre noi are datoria civica sa sprijine efortul de asanare a institutiilor statutului, cangrenate nu numai de lipsa de profesionalism, dar ceea ce este atat de grav, de relatii si interese de tip mafiot”:

”... legat de tragedia, din orice unghi am privi-o, a Alexandrei Macesanu, imi exprim regretul fata de familia sa greu incercata de viata. Remarc in acelasi timp ca ceea ce face Alex Cumpanasu, are valoarea unei redesteptari de constiinta civica si nationala.

Ne-am cunoscut odata cu aderarea Asociatiei Ofiterilor in Rezerva (AORR) la CNMR si in contextul actual nu pot sa nu remarc momentul critic al unei lupte ce pare singulara si contestata de cativa detractori. Dar noi, noi cei multi, ii suntem alaturi lui si familiei sale in aceste momente tragice.

Fiecare dintre noi are datoria civica sa sprijine efortul de asanare a institutiilor statutului, cangrenate nu numai de lipsa de profesionalism, dar ceea ce este atat de grav, de relatii si interese de tip mafiot. Si asta ne face sa consideram, in mod indreptatit ca in acest caz, si oare e singurul?....statul roman a esuat. Credem in lupta lui Alexandru Cumpanasu si il sustinem ca pe o voce a societatii care schimba, insanatoseste si da speranta!”, susține Generalul Virgil Bălăceanu.