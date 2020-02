Generalul Gheorghiţă Vlad, care a condus Divizia 2 Infanterie Getica, i-a predat ştafeta generalului Dragoş Iacob

Generalul Gheorghiţă Vlad, care a condus Divizia 2 Infanterie Getica în ultimii doi ani şi jumătate, i-a predat ştafeta generalului Dragoş Iacob. Generalul Gheorghiţă Vlad va merge pe un alt post în conducerea Statului Major al Apărării.

Ceremonialul de predare de ştafetă s-a desfăşurat în prezenţa Şefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Daniel Petrescu, a militarilor din garnizoană şi a oficialităţilor buzoiene, conform News.ro.

"Divizia 2 Infanterie Getica este o mare unitate de elită a Armatei Române. Am făcut lucruri extraordinare aici, ne-am pregătit, am ridicat capacitatea operaţională a unităţilor la un alt nivel, dar eu ca şi comandant trebuie să îmi iau „La revedere” de la această unitate. Nu definitiv, e adevărat pentru că prin natura atribuţiilor voi fi strâns legat de unităţile Armatei Române şi deci şi Divizia 2 Infanterie Getica va fi pe coordonatele obiectivelor Statului Major al Apărării. Sunt convins că domnul general Iacob va ţine ştacheta sus ridicată, mi-aş dori să treacă peste ce am realizat până la acest moment. Vreau să mulţumesc totodată şi autorităţilor locale pentru că este o situaţie deosebită la nivelul acestei garnizoane. Eu am simţit că autorităţile sunt alături de noi şi nu am fi putut realiza ce am realizat fără ajutorul dânşilor”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad, proaspăt numit adjunct al şefului Statului Major al Apărării.

La rândul său, noul comandant generalul Dragoş Iacob a declarat că preluarea comenzii Diviziei 2 Infanterie Getica reprezintă o responsabilitate, dar şi un pas important în cariera militară.

"Îmi doresc să fac foarte multe lucruri la Buzău, dar în primul rând să continui ceea ce s-a făcut în ultimul an. Urmez unei pleiade de comandanţi foarte valoroşi care au comandat această unitate de tradiţie. Sunt conştient de responsabilitatea pe care o am şi sunt convins că nu o să pot avea o activitate prolifică la comanda Diviziei fără sprijinul şi fără implicarea colaboratorilor şi oamenilor cu care vom lucra. Sunt deosebit de onorat, pentru mine ca ofiţer este o etapă extrem de importantă în carieră şi faptul că am şansa aceasta este şi o provocare şi o etapă importantă în pregătirea mea ca şi ofiţer. Vin la Buzău cu un gând foarte bun, eu cred că noi militarii suntem membri ai cetăţii, apărăm cetatea, dar în primul rând făcând parte din viaţa cetăţii şi ne vom implica activ în sprijinul autorităţilor locale”, a declarat generalul Dragoş Iacob, comandantul Diviziei 2 Infanterie Getica.

De-a lungul carierei sale, generalul-maior Dragoş-Dumitru Iacob a mai ocupat diferite funcţii în unităţi din cadrul forţelor terestre, astfel: comandant pluton tancuri, comandant companie tancuri, ofiţer de stat major brigadă tancuri, ofiţer de stat major divizie infanterie, comandant batalion tancuri, şef secţie Instrucţie divizie de infanterie, locţiitor şef Instrucţie şi doctrină la Statul Major al Forţelor Terestre, comandant brigadă infanterie mecanizată.

Noul comandant al Diviziei 2 Infanterie Getica a executat două misiuni în teatrul de operaţii din Afganistan şi, de-a lungul carierei, a primit mai multe distincţii şi titluri de onoare, printre care Emblema de Onoare a Forţelor Terestre, Emblema de Onoare a Statului Major General, Emblema Onoarea Armatei României şi Medalia NATO 5.