Gennaro Gattuso compară prietenia cu Andrea Pirlo, cu cea dintre Bud Spencer şi Terence Hill

Gennaro Gattuso, tehnicianul echipei de fotbal Napoli, a rezumat marea sa prietenie cu Andrea Pirlo, antrenorul echipei Juventus Torino, pe care îl va întâlni pentru prima oară miercuri în Supercupa Italiei, comparându-se cu cuplul inseparabil din lumea cinematografiei italiene format din Bud Spencer şi Terence Hill, informează AFP, potrivit Agerpres.

"Cu Andrea am petrecut mulţi ani, de la echipa de U-15 la cea de U-21, apoi am devenit campioni mondiali şi cu AC Milan am câştigat tot ce se putea câştiga (două titluri şi două Ligi ale Campionilor)", a subliniat antrenorul lui Napoli.

"Noi suntem, cumva, ca Bud Spencer şi Terence Hill. Mi-a făcut mereu glume şi a luat mai multe palme decât de la tatăl său!", a adăugat Gattuso pe un ton de glumă.

La rândul său, Andrea Pirlo, venit la conferinţa de presă mai târziu, nu s-a lăsat antrenat în acest subiect. "Mâine (miercuri) se joacă Juventus - Napoli, nu un meci Pirlo - Gattuso. Sunt două echipe care au meritat să fie aici, iar acest lucru este cel mai important", a subliniat "Maestro".

Citește și: Dragnea ia primul contact cu procurorii DNA în 2021 - A fost adus de la penitenciar pentru audieri în dosarul vizitei în SUA

Gattuso şi-a recăpătat şi el tonul serios şi a afirmat că "Juventus este o echipă de mare mentalitate, cu jucători care au câştigat campionatul în ultimii nouă ani. Juventus ratează rar două meciuri la rând, deci trebuie să-i respectăm", a adăugat el.

În afara absenţelor mijlocaşului spaniol Fabian Ruiz (coronavirus) şi atacantului nigerian Victor Osimhen (probleme la un umăr), cei doi atacanţi Andrea Petagna (pulpa piciorului) şi Dries Mertens (gleznă) nu sunt încă refăcuţi la sută la sută.

La Juventus, Pirlo nu poate conta pe Paulo Dybala şi Merih Demiral (accidentaţi), precum şi pe trei jucători pozitivi la coronavirus (Alex Sandro, Juan Cuadrado şi Matthijs De Ligt).

Pirlo a precizat că portar titular va fi Wojciech Szczesny şi nu Gianluigi Buffon.