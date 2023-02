Geoană avertizează Ucraina în problema canalului Bâstroe și a drepturilor comunității românești

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a declarat vineri seară, la Antena 3, întrebat despre nemulțumirile României legate de situația minorității române din Ucraina și de lucrările efectuate de Ucraina la canalul Bâstroe, că oficialii de la Kiev au „obligația și interesul” să păstreze unitar frontul european care îi vine în ajutor.

„Pot sa spun ca ajutorul aliatilor, inclusiv al Romaniei, a fost impecabil si iata ca e un an de zile aproape in care cetatenii romani au primit in tara 3 milioane de refugiati ucraineni, in special femei si copii. Vecinii Ucrainei si-au facut datoria cu prisosinta, de aceea este foarte important ca acest nivel de solidaritate si unitate pentru a continua sa sprijinim Ucraina sa fie pastrat.

Si aici trebuie si noi sa continuam sa cream unitate dar este evident si obligatia si interesul Ucrainei sa pastreze acest front unitar al occidentului democratic care ajuta Ucraina de o maniera incredibil de puternica, atat militar, cat si economic pentru constructie, dar si umanitar.

Una este incercara de derusificare a Ucrainei si alta este sa nu tii cont si de sensibiitatile legitime ale minoritatilor nationale si sper ca mesajul pe care il trasmite Bucurestiul si noi este acela de a fi siguri ca nu se creaza elemente care sa perturbe acet sprijin solidar cu Ucraina.