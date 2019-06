George Puşcaş, după eliminarea de la Euro: 'Am dat tot ce am avut mai bun. Germania a fost mai bună în ultimele minute şi trebuie să fim mândri'

România U21 a fost eliminată, joi, în semifinalele Campionatului European de tineret, după 2-4 contra Germaniei. La final, George Puşcaş a fost primul tricolor care a vorbit în faţa camerelor TV.

Puşcaş a fost golgheterul României la acest turneu final, cu patru goluri. Atacantul lui Palermo a marcat de două ori şi în meciul cu Germania, însă a fost insuficient pentru ca visul elevilor lui Mirel Rădoi să meargă mai departe. La final, George Puşcaş a avut un mesaj clar: am ieşit cu capul sus.

"Pur şi simplu am dat tot ce am avut mai bun. Vreau să mulţumesc tuturor care au fost azi la stadion, colegi, antrenori, a fost ceva incredibil. Am dat tot ce am avut mai bun, tot ce ne-a stat în cale am crezut că putem elimina. Astăzi, probabil Germania a fost mai bună în ultimele minute şi trebuie să fim mândri. Astăzi am jucat acasă, am făcut mândri milioane de români. Diaspora s-a uitat la noi, toată lumea.

Ca atacant trebui să-mi fac treaba, să-mi ajut echipa. N-am nimic de reproşat nimănui, toată lumea a dat tot ce a avut mai bun. Nu pot decât să fiu mândru şi să plâng de bucurie, că de tristeţe n-am de ce", a declarat George Puşcaş, la TVR.

Pentru tricoloriii U21 este cea mai bună performanţă din istorie la un turneu final. De asemenea, elevii lui Mirel Rădoi au obţinut calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.