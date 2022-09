George Simion a explodat la adresa poliției, după ce a fost luat pe sus: Toată schema a fost să ne ducă sub pretexte false!

Liderul AUR, George Simion, a avut o primă reacție după ce, azi-noapte, a fost luat pe sus de mascați și dus din Piața Victoriei, acolo unde AUR avea amplasat un autocar pe care autoritățile au vrut să îl ridice. Automobilul servea drept recuzită pentru protestul pe care AUR vrea să îl organizeze în weekend, împotriva exploziei facturilor. Simion a fost invitat să meargă la poliție să dea declarații privind amplasarea autocarului în Piața Victoriei, însă a refuzat, așa că a fost dus cu forța.

„Toată schema a fost să ne dea jos din autocar, să mă ducă sub pretexte false la poliţie. Pentru că am o ordonanţă de clasare din august despre care acum am aflat. Toată schema loe a fost să ne scoată din autocar cu forţa, cu mascaţii, cu jandarmii. Asta voiau să facă cu jandarmii ca să elimine protestul de aici”, a spus liderul AUR, George Simion, după ce a fost dus la Poliţie.