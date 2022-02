George Simion atacă Parchetul General: 'Face show mediatic. Dacă asta e ultraj, înseamnă că am luat-o razna cu toții'

Co-președintele AUR, George Simion, a declarat marți că procurorii care au deschis dosar penal pe numele său, pentru incidentul din plen, fac „show mediatic”.

„Parchetul nu mai are cazuri serioase si face circ mediatic. L-am batut pe umar (pe ministrul Virgil Popescu), daca asta inseamna ultraj, inseamna ca am luat-o cu totii razna. Cerea sa-l bat. Bine ca n-am dat, pentru că aş fi fost terminat ca figură politică. Nu ma ingrijoreaza (dosarul), am vorbit cu juristii nostri. Ne ingrijoreaza facturile si asta ar trebui sa ii ingrijoreze si pe Ciuca si pe Popescu si pe toti ministrii care vor pati la fel din partea romanilor”, a zis Simion.

„Eu i-as intreba pe romani daca asta inseamna ultraj”, a mai zis deputatul.

Simion a susţinut că miercuri, când se va da votul la moţiunea simplă pe energie, nu va proceda la fel, "pentru că luni a fost sub impulsul de moment". "Dar sper ca PSD-ul să nu procedeze ca ieri şi să voteze, pentru ca acest ministru să fie eliminat. Nu trebuie să-l gireze PSD-ul dacă are un dram de respect pentru pensionarii pe care zice că-i apără. (...) Sper să nu mai existe ce s-a întâmplat ieri - ca toate partidele să se alieze împotriva AUR, este regretabil. Şi USR s-a aliat cu PSD împotriva AUR", a adăugat el.

Parchetul General a anunţat marţi că s-a autosesizat şi a deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de ultraj, în legătură cu incidentul de luni din Parlament, când deputatul George Simion, copreşedinte al AUR, l-a agresat pe ministrul Energiei, Virgil Popescu.