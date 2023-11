George Simion critică dur PNRR: Pentru dezvoltarea României primim prea puţin

Preşedintele AUR, deputatul George Simion, a criticat. miercuri, la o dezbatere, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), afirmând că România primeşte "prea puţini" bani pentru dezvoltare din cauza modului în care acest document "a fost gândit", "a fost trimis", "în care ne este validat".

"E vorba de acel PNRR care se tot renegociază, dar al cărui text original, asumat de România, nu e de găsit ca multe acte documente importante, bănuiesc. E vorba de acel PNRR în care am fost anunţaţi că vom primi bani europeni, dar, de fapt, ar trebui să mărim contribuţia noastră la înalta poartă şi la Comisia Europeană. E vorba de nişte bani, jumate dintre ei îi luăm împrumut. E vorba de nişte bani din care pentru dezvoltarea României primim prea puţin, din felul în care a fost gândit, din felul în care a fost trimis, din felul în care ne este validat. Era un mod de a păcăli, folosind reflexele primare, băţul şi morcovul. Şi, în opinia mea, la asta sunt folosiţi banii aceştia din PNRR în momentul acesta - să ne atragă ca, ulterior, să fim direcţionaţi, corijaţi, în direcţiile în care se doreşte", a susţinut Simion, la dezbaterea cu tema "PNRR - un dezastru naţional în aşteptare".

Potrivit acestuia, România se află acum pe o foaie de parcurs care duce la "desuveranizarea" ţării

"Sunt sute de astfel de legi care sunt jaloane în PNRR şi noi trebuie să le votăm. Exemplul de luni, de asta a fost vot final pe Legea pensiilor, pentru că expira termenul. Deci, noi suntem în momentul ăsta pe o foaie de parcurs care, în opinia mea, duce la desuveranizarea ţării", a transmis liderul AUR.

Prim-vicepreşedintele AUR, Marius Lulea, a opinat că modul în care sunt folosiţi banii din PNRR este o problemă de abordare din partea politicienilor români, "dacă se pun în poziţia de slugă sau nu".

"Cred că este o problemă de abordare din partea politicienilor români, dacă se pun în poziţia de slugă sau nu. Noi putem să folosim aceşti bani pentru a ne întări suveranitatea. Până la urmă, sunt bani la care România cotizează şi este dreptul nostru de stat cu drepturi depline în cadrul Uniunii Europene. Faptul că cei de la Bucureşti preferă să-şi urmărească doar propriile interese nu înseamnă că nu putem să folosim aceste sume pentru dezvoltarea ţării", a punctat Lulea.

În opinia sa, România poate folosi, după aproape doi ani, din banii atraşi din PNRR, sub un miliard de euro, deoarece Guvernul nu are proiecte depuse.

"Cred că ar fi fost o bună ocazie să ieşim din criză folosind aceste sume, însă, din aproximativ 30 de miliarde de euro, după aproape doi ani, România a reuşit să atragă undeva la 9 miliarde, dar de folosit sub un milliard. De ce? Pentru că UE trimite banii, însă ca Guvernul să-i poată folosi trebuie să îndeplinească nişte condiţii şi să depună proiecte. Şi pot să vă spun şi în calitate de proiectant că astăzi nu sunt proiecte. Or, dacă astăzi nu sunt proiecte, înseamnă că suntem la doi ani distanţă să începem să cheltuim sume importante. Or, în acest ritm, probabil că undeva peste 15 ani vom reuşi să cheltuim cele 30 de miliarde din PNRR. Partea mai proastă e că în general aceşti bani, inclusiv datoria de 15 miliarde, ei vor veni, ca şi fondurile europene vor întârzia şi de această dată trei - patru ani până la absorbţie şi la final, în ultimii doi ani, îi vor transforma în ajutoare sociale, ceea ce înseamnă bani care se duc în consum (...), vor părăsi ţara aşa cum au venit şi nu în investiţii ca să producă valoare adăugată", a concluzionat Marius Lulea.