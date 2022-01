George Simion face turul țării pentru a-l demite pe Klaus Iohannis: Liderul AUR anunță că au semnat și parlamentari PNL

Copreședintele AUR, George Simion, a vorbit, luni seara, la România TV, despre dosarul penal instrumentat de Parchetul General după declarațiile despre Holocaust și a anunțat că a strâns deja peste 650.000 de semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis.

„E o doamnă procuror Denisa și nu mai știu acolo, care răspunde la comenzile șefilor și de la Cotroceni.

Am mulți prieteni, inclusiv în Israel. Am spus că nu trebuie încărcată materia. Acum că au unii și alții probleme cu Holocaustul și-l folosesc în bătăliie politice, e treaba lor. Nu cred că se va merge mai departe cu acest dosar, cu această anchetă. Nu am simpatii legionnare.

Klaus Johannis a păgubit statul român cu vreo 300.000 de euro. Am fost azi la Sibiu pentru a strânge semnături pentru demiterea președintelui.

Am strâns 650.000 de semnături până acum. Sunt mai mulți parlamentari de la PNL care au semnat și vor semna. Mergem și la Timișoara”, a spus George Simion.