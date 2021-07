George Simion: Îi așteptăm la noi pe alegătorii PSD sau PNL care sunt pro-familie și pro-credință

Copreședintele AUR, George Simion, spune că formațiunea sa este singurul partid suveranist din România.

„Noi suntem singurul partid pe linie suveranista. Daca in electoratul PSD sau PNL sunt persoane pro-familie sau pro-credinta, ii asteptam alaturi de noi. Da, noi aparam niste politici nationale”, a zis Simion la Antena 3.

Potrivit acestuia, in fostele guvernari PSD sub conducerea lui Liviu Dragnea s-au luat decizii in acest sens: „Din punct de vedere al protejarii agricultorului roman, al apararii celor de la CFR, cu gratuitati pentru elevi si studenti, tichete vacanta, erau niste politici nationale”.

Fostul lider PSD Adrian Năstase a declarat joia trecută la Antena 3 că Liviu Dragnea ar putea urma curentul suveranist în politică.