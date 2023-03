George Simion s-a dezlănțuit după moartea lui Rudel Obreja: 'Ăștia sunt șacali fără țară, fără neam și fără credință'

Președintele AUR, George Simion, a comentat la România TV moartea fulgerătoare a fostului pugilist, Rudel Obreja.

Liderul AUR a lansat un atac dur la adresa celor care l-au cercetat și băgat în închisoare pe fostul pugilist pentru dosarul ”Gala Bute”.

„Un om care a vrut să facă bine României! Dumnezeu să îl ierte pe Campionul României, Rudel Obreja! Și-au bătut joc de toți marii campioni ai României și de toate numele mari ale țării noastre. Așa au făcut și cu Gică Popescu, așa au făcut și cu mulți alții care au dus faima României peste hotare.

L-am cunoscut pentru prima oară pe campionul Rudel Obreja, acum trei luni, pentru prima oară și mi-a mărturisit că ne urmărește, că ne susține, că iubește România și se bucură că mai este cineva ca și el care ar fi dispus ca să lupte pentru România. Iubea România și a dus tricolorul pe podiumurile internaționale”, a declarat George Simion, duminică, în exclusivitate, la România TV.

George Simion este extrem de revoltat pe cei care l-au umilit de-a lungul timpului, pe Rudel Obreja.

„Orice simbol românesc e umilit și călcat în picioare și oricine vrea să facă ceva pentru România este atacat de șacali. Ăștia sunt șacali fără țară, fără neam și fără credință cei care fac așa ceva. Inclusiv acum, după moartea campionului Rudel Obreja fac aceste lucruri”, a mai spus liderul AUR.

Rudel Obreja a încetat din viață la vârsta de 57 de ani după o îndelungată suferinţă cauzată de lupta cu cancerul.

Calvarul prin care a trecut fostul pugilist

Înainte să iasă din închisoare, Rudel Obreja încercase în mai multe rânduri să îi convingă pe judecători să îl lase să se trateze în libertate.

Obreja se trata într-un spital civil, după ce fusese eliberat de Tribunalul Ilfov, după ce chiar şi Consiliul Mondial al Boxului ceruse eliberarea fostului boxer.

„Am nevoie de tratament in condiții UMANE, de grija medicilor și a familiei mele, extrem de importante în contextul actual și iată de ce:

– stau într-un salon de spital, aproape tot timpul cu perfuzii, care-mi atenuează durerile crunte;

– sunt păzit de gardieni în salon, corp la corp, zi și noapte

– nu am telefon, doar 5 vizite PE LUNĂ ale soției, deci nu am capacitatea de mișcare pentru a începe tratament sau operație chirurgicală.

Cer să mi se recunoască DREPTUL conferit de Lege, al întreruperii executării pedepsei, pentru a începe demersurile medicale în România sau în străinătate! VREAU SĂ TRĂIESC”, scria Rudel Obreja pe Facebook, anul trecut.

Fusese condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Gala Bute

În martie 2017, instanţa supremă a condamnat-o pe Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării Regionale, la şase ani de închisoare cu executare pentru luare de mită şi abuz în serviciu în dosarul Gala Bute, fiind achitată pentru tentativa de folosire de declaraţii false sau incomplete.

Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare, Gheorghe Nastasia a primit o pedeapsă de patru ani de închisoare, iar Ana Maria Topoliceanu a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul mnistru al Economiei Ion Ariton a fost achitat.

Pe 22 iulie, Tribunalul Ilfov a decis că poate fi întreruptă executarea pedepsei pentru fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box Rudel Obreja, după ce acesta solicitase suspendarea executării pedepsei, argumentând că are cancer cu metastaze şi doreşte să se trateze corespunzător.