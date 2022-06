George Simion sună mobilizarea, după ce primarul PNL al Constanței a anunțat demolarea unei biserici: 'Mâine, oameni din toată țara o să venim să protestăm'

Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Teodosie, i-a transmis, miercuri, o scrisoare deschisă primarului municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, cerându-i să împiedice demolarea unei biserici din municipiu.

George Simion, președintele AUR, a anunțat că vineri, 10 iunie, când ÎPS Teodosie are programat să slujească în biserica pe care primarul vrea să o demoleze, la Constanța va avea loc o manifestație cu persoane venite din toată țara.

„Vergil Chițac să iasă să și să spună că nu e creștin. Domnul Chițac are un președinte la PNL. Domnul Nicolae Ionel Ciucă trebuie să intervină, dar, din păcate, el nu o face în chestiuni esențiale. Haideți să nu ne dezamăgească premierul Nicolae Ciucă, pentru că noi suntem 95% creștini. Din câte știu eu, singurul partid care luptă fățiș împotriva creștinismului este USR. Sunt spații în apropierea locului actual. Daca nu are loc pe trotuar de biserică domnul primar Chițac, construcția se poate muta 500 de metri mai încolo. Mâine, oameni din toată țara o să venim la Constanța să protestăm”, a declarat George Simion la Realitatea PLUS.