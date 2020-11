Germainia - Ajutor de două miliarede de euro pentru industria auto

Oficialii germani au fost de acord cu un pachet de sprijin de două miliarde de euro pentru a-i ajuta pe producătorii auto şi industria auto să treacă de la motoarele cu combustie la cele pentru maşinile electrice şi la conducerea autonomă, potrivit unui document al Ministerului Economiei consultat luni de Reuters, potrivit Agerpres.

Conform programului, care va intra în vigoare în 2021, Guvernul de la Berlin intenţionează să acorde subvenţii jucătorilor cheie din industria auto, până în 2024. De asemenea, fondurile vor fi folosite pentru activităţi de cercetare dezvoltare pentru digitalizarea lanţurilor de aprovizionare, imprimare 3D, pregătirea angajaţilor şi folosirea în comun a datelor privind producţia.Executivul intenţionează să acopere până la 60% din costurile pentru marile companii şi 80% pentru firmele mici şi mijlocii care realizează facilităţi de producţie prietenoase cu mediul.

Citește și: Gabriela Firea dă de pământ cu Ludovic Orban: ‘Inculpat pentru cel puțin trei infracțiuni – corupție și abuz în serviciu, șantaj la adresa bucureștenilor și cumpărare de voturi’



"Trecerea la noile produse, în special pe segmentul mobilităţii electrice, necesită o ajustare a producţiei. Ciclurile de producţie inovative necesită facilităţi de producţie mai flexibile, iar presiunea costurilor este ridicată", se arată în documentul consultat de Reuters.



Programul face parte din planul de redresare al economiei germane, menit să atenueze impactul pandemiei de coronavirus (Covid-19).



Producătorii auto din cea mai mare economie europeană s-au confruntat în 2019 cu un an dificil, deoarece încetinirea PIB-ului a coincis cu tranziţia dinspre autovehiculele echipate cu motoare cu combustie internă spre autovehiculele electrice. În plus, temerile privind escaladarea tensiunilor comerciale globale au afectat încrederea în industrie.



Industria auto germană are nevoie de miliarde de euro pentru investiţii în extinderea reţelei de staţii de reîncărcare şi în energia regenerabilă, pentru a stimula cererea pentru vehicule electrice, apreciază analiştii.



Statutul Germaniei de mare putere globală în domeniul manufacturier s-a construit în mare parte pe industria auto, însă, în ultima vreme, îngrijorările legate de poluare, intensificate de scandalul manipulării emisiilor poluante izbucnit în 2015 la Volkswagen, disputele comerciale şi încetinirea economică au afectat cererea pentru automobilele germane.