Germania a depăşit anul trecut pentru prima dată un milion de înnoptări din partea turiştilor români

Turiştii din România au depăşit anul trecut pentru prima dată un milion de înnoptări în Germania (1.046.606 înnoptări), în creştere cu 18,6% faţă de anul 2016, iar pentru acest an estimează o creştere de 3-5%, România fiind astfel pentru Germania una din cele mai importante pieţe-sursă din Europa, arată datele prezentate miercuri de Organizaţia Germană pentru Turism. ”Această creştere de 3-5% din acest an se bazează pe potenţialul pe care ţara îl are. De asemenea, Germania devine tot mai cunoscută, iar turiştii români care deja au vizitat-o caută acum şi alte destinaţii de pe cuprinsul ţării. În plus, în ceea ce priveşte numărul românilor care vizitează landurile germane, estimăm că se vor înregistra 1,6 milioane înnoptări, până în 2030”, a declarat miercuri Cristian Sallai, director de marketing la Organizaţia Germană pentru Turism, pentru Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Muntenegru, România şi Bulgaria, într-o conferinţă de presă la Bucureşti.

Organizaţia apreciază că, până în anul 2030, Germania va raporta 121,5 milioane de înnoptări internaţionale, din care 1,6 milioane vor reprezenta turiştii români. Turiştii români merg în Germania în special pentru a petrece sărbătorile (83,8%), pentru afaceri (33%) şi pentru alte scopuri (33%). În general, preferă să călătorească cu maşina (45%) şi cu avionul (34%), mai puţin cu autobuzul şi autocarul (17%) şi doar cu 7% trenul.

Vara şi iarna sunt anotimpurile preferate, iar 53% dintre călătorii sunt rezervate prin internet. Excursiile lungi sunt preferate, astfel ca 41% dintre turiştii români au petrecut sejururi de 4-7 nopţi în Germania, cheltuind în medie 45 de euro pe zi şi 566 euro pe călătorie. În 2017, 39% dintre turiştii români care au venit în Germania au vizitat destinaţia pentru prima dată. De altfel, anul trecut turismul german a atins rezultate record pentru a opta oară la rând. În perioada ianuarie – decembrie 2017, Oficiul Federal de Statistică a înregistrat 83,9 milioane de înnoptări internaţionale, cu 3,1 milioane mai multe decât în 2016. Acest lucru corespunde unei creşteri cu 3,6% faţă de perioada echivalentă a anului precedent.

”Aşa cum era de aşteptat, turismul german a avut o evoluţie pozitivă şi pe parcursul anului 2017. Comparativ cu anul precedent, turismul german şi-a triplat creşterea anuală, evoluţie datorată în special cadrului intern stabil şi poziţionării excelente a destinaţiilor de vacanţă germane. Am reuşit să câştigăm oaspeţi din întreaga lume ca destinaţie turistică şi să ne consolidăm creşterea anuală”, spune Petra Hedorfer, director executiv al Organizaţiei Germane pentru Turism (DZT).

Călătoria din motive personale a fost motorul de creştere pentru turismul german. Potrivit primelor rezultate anuale preliminare ale IPK pentru anul 2017, numărul călătoriilor în Germania a crescut cu 5% la nivel general şi cu 8% pentru vacanţe scurte. Numărul vizitelor la prieteni şi rude a crescut cu 7% în timp ce numărul călătoriilor de afaceri este cu un procent mai mare decât cifra comparabilă din 2016. City break-urile în oraşele din Germania au înregistrat o creştere cu 15%. Europa continuă să fie cea mai mare piaţă de volum pentru turismul german, astfel că aproape două treimi din înnoptări sunt generate de turiştii europeni. Europa este urmată de SUA, generând 8,8% din turismul german. ”Există rate semnificative de creştere şi pentru Brazilia, Canada şi America Centrală. Pieţele asiatice au înregistrat o creştere procentuală cu 4,5% faţă de cifrele de referinţă din anul precedent. Dacă ne raportam la dinamismul pieţelor, Rusia este poziţionată cu 20,3% peste nivelul din anul precedent, India a înregistrat o creştere a înnoptărilor în Germania cu 13,8%, iar China cu 10,6%. Alte pieţe din Pacific Asia care arată o dinamică a creşterii sunt Japonia (plus 7,2%), Coreea (plus 12,7%), şi Taiwan (plus 13%)”, spun oficialii organizaţiei.

Printre pieţele europene cu volum ridicat, cele primare sunt România (plus 18,6%), Austria (plus 6,4%), Polonia (plus 10,4%), Ungaria (plus 8,5%) şi Cehia (plus 4,6%). La rândul său, prezent la eveniment, ambasadorul Germaniei la Bucureşti, Cord Meier-Klodt, a spus că nu are cifre în sens invers, privind numărul turiştilor germani care vin în vacanţă în România. ”Turiştilor germani le place acel tip de turism special, pe care îl poţi numi de nişă. Se duc, de exemplu, în resorturi deosebite la munte, le place şi Delta Dunării şi mai aveţi acele locuri particulare care nu sunt tocmai pentru turismul de masă, ci care au un profil unic. Chiar şi eu călătoresc mult în România, unde caută să găsesc ce nu întâlnesc în alte locuri. România are o varietate de obiective şi formaţiuni, munte, râuri, litoral ş.a.m.d”, a declarat acesta.

Ambasadorul Germaniei se declară fan al Deltei Dunării, al peisajelor autohtone, in general, dar şi al oraşelor din Transilvania, cu moştenire germană. ”Germanilor le place să călătorească, ei formează mai peste tot cele mai mari grupuri de turişti. Iar România are potenţial, are multe de oferit. Iar pentru a atrage turişti, trebuie să lucraţi la imaginea de ansamblu a unui loc. Când te gândeşti la Italia, de exemplu, imediat îţi vin în minte soarele, mâncarea bună, marea. Şi, în acelaşi mod, aş încuraja autorităţile române să aibă o imagine a ţării ca întreg în baza căreia să creşti turismul”, a precizat ambasadorul Cord Meier-Klodt.

De asemenea, datele organizaţiei arată că 7% din turiştii străini aleg să viziteze Germania datorită varietăţii şi calităţii mâncării, dar şi a băuturilor. ”A doua cea mai populară activitate de vacanţă după vizitarea obiectivelor turistice este degustarea preparatelor şi a băuturilor locale. Din aceste motive, gastronomia şi produsele locale se află în centrul comunicării Organizaţiei Germane pentru Turism în acest an”, adaugă Petra Hedorfer.

Datele organizaţiei arată că în Germania există peste 300 de restaurante ce au între una şi trei stele Michelin. În plus, peste 500 de experţi din cele 13 regiuni viticole din Germania sunt pregătiţi să prezinte turiştilor cramele şi viile ţării. Organizaţia Germană pentru Turism (DZT) este ”asociaţia turistică” naţională a Germaniei şi are 32 de reprezentanţe în diverse ţări, conform news.ro.