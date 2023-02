Germania îşi exprimă sprijinul pentru persoana nominalizată de SUA la conducerea Băncii Mondiale

Guvernul german şi-a exprimat sprijinul pentru Ajay Banga, care a fost propus de Statele Unite pentru prostul de preşedinte al Băncii Mondiale, ministrul german al Finanţelor, Christian Lindner declarând vineri că nominalizarea lui Ajay Banga este o propunere "foarte remarcabilă", transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Conform unei tradiţii nescrise, care datează de la înfiinţarea Băncii Mondiale (BM) şi a Fondului Monetar Internaţional, în fruntea BM este numit un american, iar europenii desemnează persoana de la şefia FMI. Cel mai mare acţionar al Băncii Mondiale sunt Statele Unite ale Americii.Joi, preşedintele Joe Biden a anunţat că Statele Unite îl nominalizează pe fostul şef al Mastercard, Ajay Banga, pentru a conduce Banca Mondială. Americano-indianul Ajay Banga, în prezent vicepreşedinte la firma de private equity General Atlantic, are o experienţă în afaceri de peste 30 de ani, având diverse funcţii la Mastercard, Crucea Roşie, Kraft Foods şi Dow Inc. Este prima persoană născută în India desemnată pentru a conduce Banca Mondială.Prezent la reuniunea miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale din G20, organizată vineri la Bengaluru, sudul Indiei, ministrul german al Finanţelor, Christian Lindner, a salutat experienţa lui Ajay Banga în sectorul privat drept un potenţial atu în mobilizarea mai multor investiţii private în vedere transformării economiei precum şi pentru proiectele de dezvoltare.Lindner a adăugat că Germania va urmări cu atenţie procesul de de desemnare a noului preşedinte al Băncii Mondiale şi în acelaşi timp şi-a exprimat simpatia pentru persoana propusă de SUA. Anterior, şi ministrul francez al Finanţelor, Bruno Le Maire, şi-a exprimat şi el sprijinul pentru nominalizarea lui Ajay Banga.Actualul preşedinte al Băncii Mondiale, David Malpass, numit de fostul preşedinte SUA, Donald Trump, a provocat o surpriză săptămâna trecută când şi-a anunţat demisia surprinzătoare din funcţie. David Malpass va părăsi conducerea băncii multilaterale de dezvoltare, care acordă finanţare de miliarde de dolari pe an economiilor în curs de dezvoltare, cu aproape un an înainte de încheierea mandatului de cinci ani. El nu a precizat motivele deciziei, spunând într-un comunicat că "după ce s-a gândit serios a decis să exploreze noi provocări".Banca Mondială a promis miercuri că va selecta un nou preşedinte până la începutul lunii mai, la finalul unui "un proces de selecţie deschis, bazat pe merite şi transparent". Instituţia financiară cu sediul la Washington a precizat că va accepta nominalizări până în 29 martie.