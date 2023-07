Gest controversat făcut de noua campioană de la Winbledon: ‘E o nebunie!’ - VIDEO

"Nu ştiu ce se întâmplă acum, e un sentiment extraordinar. Vreau să o felicit pe Ons, e o persoană minunată şi jucătoare fantastică. Sper că va câştigat la un moment dat aici, pentru că merită. Am trecut prin atât de multe în cariera mea şi sunt atât de bucuroasă că pot fi aici cu trofeul în braţe. E o nebunie. Am făcut pariu cu antrenorul meu, a spus că în cazul în care câştig turneul îşi va face şi el un tatuaj. Cred că mergem mâine să ne tatuăm”, a afirmat Vondrousova.

De cealaltă parte, Ons Jabeur a spus că pentru ea este cea maii dureroasă înfrângere. “Cred că aceasta este cea mai dureroasă înfrângere din cariera mea. Va fi o zi grea pentru mine, dar nu voi ceda. Mă voi întoarce mai puternică. Promit că într-o zi mă voi întoarce şi voi câştiga acest turneu”, a spus Jabeur.

Fresh #Wimbledon ink pending... Marketa Vondrousova's coach looks like he may regret making that bet ???? pic.twitter.com/9awYGHzWIX

"We're going to make it one day, I promise you"@Ons_Jabeur speaks after her #Wimbledon final defeat to Marketa Vondrousova pic.twitter.com/4OWGoBANUc