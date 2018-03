Gest extrem într-un conflict PSD-PNL: Un primar liberal a intrat în greva foamei

Primarul liberal al comunei Mateeşti a ales să intre în greva foamei, după ce grupul consilierilor locali PSD ar fi boicotat şedinţele Consiliului Local, făcând din comuna vâlceană singura din ţară care nu are buget aprobat pe anul 2018.

"Mă simt obligat să vă informez că la această oră comuna Mateeşti este într-un haos total, blocaje financiare, salarii şi facturi neachitate, contracte neonorate etc. Am înţeles că Instituţia Prefectului pe care o conduceţi nu poate lua măsuri cu persoane alese care din rea credinţă nu vor bunul mers al localităţii, ci mai degrabă blocarea dezvoltării ei. Consider că eu, primarul Alexie Valerian, am făcut toate demersurile pentru a duce la îndeplinire obligaţiile care mi se cuvin.

Începând cu data de azi, 21.03.2018 ora 9.00 voi protesta prin intrarea în "GREVA FOAMEI". Vă rog să dispuneţi o persoană din cadrul Prefecturii de monitorizare a persoanei mele pe perioada de protest. Programul de protest va fi următorul: Azi, 21.03.2018 până în dimineaţa zilei de 22.03.2018 voi protesta în incinta Primăriei. În ziua de 22.03.2018 ora 10.00 voi protesta în faţa Consiliului Judeţean Vâlcea şi în continuare până la deblocarea situaţiei", scrie primarul comunei Mateeşti, Valerian Alexie, într-o scrisoare adresată Prefecturii Vâlcea.

În replică, grupul consilierilor PSD dă vina pe primar pentru blocajul din Consiliul Local Mateeşti. Printr-un comunicat semnat de liderul PSD Mateeşti, Ilie Cosmin Anghelescu, consilierii social-democraţi afirmă că nu au fost convocaţi la dezbaterile de la întocmirea bugetului, primarul nu a ţinut cont de amendamentele depuse de consilierii PSD, iar Consiliul Local Mateeşti este format din 13 consilieri, din care PSD are 5 consilieri, astfel încât se poate forma o majoritate şi fără PSD.

