Gest frumos - Un jandarm şi fiul său au donat plasmă după ce s-au vindecat de COVID-19

Un jandarm din Arad şi fiul său au donat plasmă după ce s-au vindecat de COVID-19, ei având forme uşoare şi fiind internaţi în acelaşi salon de spital împreună cu pacienţi care au manifestat forme mai grave ale bolii, potrivit news.ro.

Potrivit Jandarmiriei Arad, este vorba despre colonelul Ioan Vîrciu, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Arad, şi fiul său Vlad. Ei s-au infectat în acelaşi timp, însă au manifestat forme uşoare ale bolii. Cei doi au fost internaţi în acelaşi salon de spital, împreună cu mai mulţi pacienţi infectaţi cu SARS-CoV-2 şi care au manifestau forme mai grave ale bolii.

Jandarmul a povestit că s-a implicat, împreună cu fiul său, să îi ajute pe aceştia, aşa cum au putut.

"Le puneam masca cu oxigen când nu puteau respira bine. Am văzut mulţi oameni suferinzi şi când am primit mesajul de la Centrul de Transfuzii Sanguine Arad, în care ne rugau să donăm plasmă, nici eu nici fiul meu nu am stat pe gânduri şi am plecat imediat ştiind că plasma cu anticorpi prelevată de la noi este un real ajutor pentru pacienţii care manifestă forme grave ale bolii, mai ales pentru cei care sunt în stare critică şi sunt dependenţi de ventilatoare”, a afirmat Ioan Vîrciu.

La rândul său, fiul jandarmului a spus că plasma donată de el poate salva vieţi.

"M-am gândit la familia mea! Dacă aveam nevoie şi noi de plasmă, poate era cineva dispus să doneze. Mă bucur enorm că am putut ajuta, iar gândul că plasma prelevată de la mine poate salva viaţa unor semeni mi-a dat încredere că vom învinge în această luptă inegală. Trebuie să avem cât mai multe arme împotriva acestui inamic nevăzut”, a spus băiatul jandarmului.

Până în prezent, aproximativ 700 de persoane au fost confirmate cu coronavirus în Arad.