Gheorghe Borcean (Colegiul Medicilor): Serviciile medicale private vor lua amploare; un plus de investiţie şi calitate

Preşedintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean, a declarat joi că este o chestiune de timp până când serviciile medicale private vor lua amploare în România şi vor aduce "acel plus de investiţie de bani şi de calitate" în sistemul de sănătate românesc.

"Apreciem o idee constructivă în binele profesiei medicale şi al profesioniştilor din sănătate, indiferent că se practică în public sau în privat. Este o chestiune de timp ca serviciile private să ia amploare în România, aducând acel plus de investiţie, de bani şi de calitate în sistemul de sănătate românesc. Noi facem aceeaşi medicină în public sau în privat. Organizarea actului medical diferă mult şi am vrea să fie la fel în sistemul medical", a spus Borcean în cadrul evenimentului de lansare a Asociaţiei Medicilor Independenţi.Preşedintele Asociaţiei, Wargha Enayati, a afirmat că ideea formării asociaţiei a venit în urmă cu un an şi jumătate de la un prieten care a realizat acelaşi lucru, dar în zona de agronomie."Acesta a fost ideea care ne-a adus împreună, să promovăm serviciile medicale mici şi, ca urmare, decizia actului medical aparţine medicului în cabinet. Este un model financiar cu focus pe medic pentru rezolvarea problemelorm şi nu pe trimiteri şi comisioane în dreapta şi în stânga. El încearcă să rezolve pacientul direct. Sunt medici de top independenţi care au cabinetele lor, la care pacientul are prioritate, are acces mai facil", a spus Enayati.Asociaţia are aproape 500 de medici înscrişi.Printre membrii fondatori se numără medicii Wargha Enayati (Intermedicas), Mihaela Leventer (dr. Leventer Center), Ion Bogdan Codorean (ArtroSport Clinic), Gabriel Tatu (Cardiomed), Ovidiu Palea (Provita), Predoi Silviu (Wellborn).