Gheorghe Falcă nu-i dă șanse lui Raed Arafat într-un conflict cu Alexandru Rafila

Europarlamentarul Gheorghe Falcă (PNL) consideră că secretarul de stat Raed Arafat, șef al DSU, nu are forța necesară să-și impună punctul de vedere cu privire la deciziile din pandemie în fața ministrului Sănătății, Alexandru Rafila (PSD).

„Nu-mi dau seama de aici (care e relatia intre Alexandru Rafila si Raed Arafat), dar intotdeauna in relatia intre un secretat de stat si un ministru castiga ministrul. Deci nu cred ca va fi o competitie, ci doar mai multa responsabilitate din partea ministrului”, a comentat Falcă, vineri, la Antena 3.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat că nu a discutat cu prim-ministrul Nicolae Ciucă despre o eventuală mutare a unor atribuţii privind gestionarea pandemiei de COVID de la Departamentul de Situaţii de Urgenţă la Ministerul Sănătăţii, subliniind că problema ţine de armonizarea procedurilor în cadrul instituţiilor care colaborează în prezent pe acest subiect.



Alexandru Rafila crede că măsurile de sănătate publică ar trebui luate de Ministerul Sănătăţii, nu de alte instituţii.



"Nu am discutat cu domnul doctor Arafat despre acest subiect, nu am avut ocazia, dânsul a fost destul de mult plecat din ţară în ultima perioadă, dar după ce noul guvern se va instala, voi avea discuţii în primul rând cu prim-ministrul şi cu ministrul de Interne şi, bineînţeles, şi cu domnul Arafat, pentru că acest mecanism prin care deciziile de sănătate publică sunt luate de persoane care nu au legătură directă cu sănătatea publică nu sunt în regulă. (...) Trebuie, totuşi, ca Ministerul Sănătăţii, într-o criză de sănătate, să aibă cuvântul hotărâtor în recomandarea deciziilor care sunt ulterior aprobate în cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă", a afirmat Rafila, recent, la Palatul Parlamentului.



El a adăugat că CNSU nu trebuie să dispară, dar rolul Ministerului Sănătăţii atunci când e vorba de o criză sanitară "trebuie să fie rolul primordial".



Întrebat dacă Raed Arafat ar trebui schimbat din funcţia pe care o deţine acum, Rafila a spus: "Nu este treaba mea în vreun fel acest lucru. Nu cunosc, nu am auzit despre o astfel de intenţie. Important este ca fiecare să ne facem cât mai bine treaba acolo unde suntem nominalizaţi. În ce priveşte activitatea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, este în mod evident o activitate de bună calitate. Nu contest lucrul ăsta".