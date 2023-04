Gheorghe Falcă: PSD a solicitat o discuție despre anticipate, așa mi-au spus colegii

Europarlamentarul Gheorghe Falcă, vicepreședinte național PNL pe Fonduri Europene și Dezvoltare Regională, a declarat duminică, la Antena 3, că a fost informat de colegii săi liberali privind o „solicitare” a PSD de a purta o discuție despre alegeri parlamentare anticipate.

Întrebat despre posibilitatea organizării alegerilor parlamentare anticipate, Gheorghe Falcă a declarat:

„Nu a fost o abordare in biroul de conducere a partidului pe acest subiect, dar cand am venit la București mi s-a spus de catre parlamentari PNL ca a fost o solicitare din PSD pentru a purta o astfel de discutie. Eu va spun ce mi-au spus colegii. Oficial, ca decizie in PNL, este sa se indeplineasca schimbarea premierului in mai-iunie si rocada la ministere”.

„Nu cred ca vom avea alegeri anticipate”, a adăugat europarlamentarul, Falcă fiind de părere că și dacă se rupe actuala coaliție „alternativa la guvernare va exista”.

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat recent, la Europa FM, că nu împărtășește opinia liderului UDMR privind organizarea de alegeri parlamentare anticipate în acest an.

Vicepreședintele PSD Mihai Tudose a afirmat că scenariul alegerilor anticipate este teoretic pe masă, dar că este nevoie de consens politic.

