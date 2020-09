Gheorghe Flutur: 'Am votat pentru continuitate, pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului Suceava'

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, candidat pentru un al treilea mandat la conducerea administraţiei judeţene, a declarat, duminică, după ce şi-a exercitat dreptul de vot la Gura Humorului, că a votat pentru continuitate, pentru modernizarea judeţului şi pentru viitorul tinerilor, potrivit Agerpres.

Totodată, el a votat pentru siguranţa cetăţenilor şi revenirea la normalitate.

''Am votat astăzi, cu familia lângă mine, am votat pentru continuitate, pentru dezvoltarea şi modernizarea judeţului Suceava. Am votat pentru bunăstarea şi siguranţa concetăţenilor mei, din judeţul Suceava. Am votat pentru revenirea la normalitate. Am votat pentru viitorul tinerilor. Am votat pentru bunăstarea şi siguranţa tuturor locuitorilor din judeţul Suceava'', a declarat Flutur.