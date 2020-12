Gheorghe Flutur: Am votat pentru intrarea în normalitate, siguranţă şi un trai decent

Preşedintele Consiliului Judeţean şi al PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a afirmat că a votat pentru ''intrarea în normalitate'', pentru dezvoltarea României şi pentru "siguranţă şi un trai decent", potrivit Agerpres.

"Ca de fiecare dată, vorbesc la mine acasă, la Gura Humorului. Am votat împreună cu familia mea. Am votat pentru a continua ce s-a început în 27 septembrie. Am votat pentru dezvoltarea judeţului Suceava, pentru dezvoltarea României.

Am votat pentru intrarea în normalitate a ţării noastre. Am votat pentru investiţii mari şi pentru viitorul acestei zone, pentru tineri, pentru cei în vârstă, pentru bunăstare, siguranţă şi un trai decent", a spus Gheorghe Flutur, duminică, la ieşirea de la urne.



Liderul PNL Suceava şi-a exercitat dreptul de vot, împreună cu soţia sa, la o secţiei amenajată în cadrul unei unităţi de învăţământ din oraşul Gura Humorului.