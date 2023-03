Gheorghe Hagi, înaintea partidei cu Rapid: 'Ne aşteaptă un meci dificil, dar suntem încrezători, avem convingerea că vom face un meci bun'

Antrenorul echipei Farul Constanța, Gheorghe Hagi, a afirmat, vineri, într-o conferinţă de presă, că este foarte mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în sezonul regulat al Superligii, precizând totodată că în play-off vor urma meciurile "adevărate".

"A fost un an foarte bun, excelent, fantastic din punctul meu de vedere. Jucătorii s-au depăşit, au dat tot ce au avut mai bun, am arătat că suntem o echipă competitivă şi merităm să fim unde suntem, pentru că am avut constanţă şi am dat randament. Am plănuit lucrurile cum trebuie la începutul campionatului şi am ajuns în postura asta. De acum încolo încep meciurile foarte tari, adevărate, grele din toate punctele de vedere, şi acasă şi în deplasare, unde trebuie să arătăm tot ce am câştigat în această perioadă de şapte-opt luni. Sper să avem mult curaj pentru că împreună putem să ajungem să facem performanţă", a declarat Hagi.

Referitor la partida cu Rapid, din ultima etapă a sezonului regulat, Hagi a spus că adversara este o echipă foarte bună pe fazele de atac, potrivit Agerpres.

"Sper că mâine să jucăm mai bine ca Rapidul. Întâlnim o echipă bine aşezată, bună pe atac poziţional. Dacă nu creezi presiune şi nu eşti agresiv, clar ştie să joace fotbal. E foarte bună pe atac rapid şi bună şi la faze fixe din câte am văzut. Aşa că ne aşteaptă un meci dificil, dar suntem încrezători, avem convingerea că vom face un meci bun. Jucăm acasă şi sperăm să repetăm jocul bun pe care l-am făcut cu Sepsi", a completat Hagi.

Tehnicianul speră ca lucrările de reconstrucţie la stadionul din Constanţa, care îi poartă numele, să înceapă şi să fie finalizate cât mai repede.

"Am văzut că şi cu stadionul s-a aprobat, ştirile sunt bune şi sperăm să vină cât mai repede şi stadionul nou şi apoi să dezvoltăm proiectul. Uşor-uşor să încercăm să ne poziţionăm sus, ca o echipă puternică", a mai spus Hagi.

Farul Constanţa va întâlni, sâmbătă, de la ora 20:30, pe stadionul Central din Ovidiu, echipa Rapid, în ultima etapă a sezonului regulat al Superligii.

Ambele echipe sunt calificate în play-off-ul competiţiei, Farul Constanţa ocupând prima poziţie în clasament, cu 61 de puncte, în timp ce Rapid se situează pe locul 4, la 9 puncte distanţă.