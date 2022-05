Gheorghe Mustață a dezvăluit discuția cu Toni Petrea: Dacă e adevărat că ai acceptat să semnezi cu noi pentru jucători, acum trebuie să rămâi pentru suporteri

După ce a pierdut șansa de a juca cu trofeul pe masă în ultima etapă contra celor de la CFR Cluj, Toni Petrea, care era la final de contract cu FCSB, a decis să continue și din această vară cu roș-albaștrii. Gheorghe Mustață, liderul Peluzei Nord, a dezvăluit ce discuție au avut fanii cu antrenorul echipei, la baza de pregătire de la Berceni.

"Am fost special la baza din Berceni. Direct la biroul lui Toni Petrea. Era în ședință cu un fotbalist și am așteptat pe hol. Când am intrat a rămas surprins. I-am spus: 'Dacă e adevărat că ai acceptat să semnezi cu noi pentru jucători, acum trebuie să rămâi pentru suporteri. Nu ne poți refuza. Ai susținerea noastră și îți cerem să rămâi. Dacă nu rămâi, să nu te mai întorci vreodată pentru că nu te vom mai susține. Evident că a rămas mult timp înmărmurit, surprins, mirat. Primul gest al lui însă a fost să dea mâna cu mine și să mă îmbrățișeze. A spus: «Voi continua cu voi, da, rămân». Suntem mai hotărâți ca niciodată să-l susținem și pe el și pe jucători, pe toți. Acum arătăm cine e Steaua, cum îi spunem noi acestei echipe care nu a retrogradat vreodată”, a declarat Gheorghe Mustață la Radio Sport 1.