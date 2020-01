Gheorghe Piperea acuză Guvernul că ajută doar băncile şi multinaţionalele: 'Dar guvernul PNL nu are bani de alocaţii pentru copii'

Avocatul Gheorghe Piperea, profesor de drept comercial la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, prezintă lista cheltuielilor uriaşe făcute de Guvernul Orban în beneficiul unor bănci sau multinaţionale, în vreme ce se vehiculează lipsa banilor pentru dublarea alocaţiilor şi creşterea pensiilor.

"Ministrul finantelor, numitul Catu, spune ca guvernul are un miliard de lei pentru alegeri anticipate. Cica de aia sunt banii aceia in rezerva guvernului, pentru ca sunt destinati alegerilor anticipate. Asadar, guvernul PNL, intrat in "paine" pe usa din dos a democratiei, este pregatit de mult de anticipate, povestea cu asumarea raspunderi fiind doar atat, o poveste. Foarte "cool" povestea pentru cei care asteapta alegeri locale in doua tururi (sperand, in mod naiv, ca astfel vor castiga Capitala)...

Asadar, guvernul PNL are 2 mld lei pentru a plati in avans rachete americane depasite tehnologic, are 320 de mil euro de subventii pentru companii energofage, are 335 mil euro pentru ajutoare de stat oferite corporatiilor, isi permite sa nu incaseze 1,3 mld lei de la cele doua banci pentru locuinte (bcr si raifaissen) prinse cu ocaua mica de Curtea de Conturi si inca 4 mld lei de la Kazmunaigaz (Rompetrol), ca sa nu mai vorbim de enorm de multele companii secu iertate mereu de datorii (cum ar fi irealitatea tv, pardon, plus) etc. Dar guvernul PNL nu are bani de alocatii pentru copii si nu stie daca va gasi bani pentru pensii. Cu toate acestea, ministri lui Orban se lauda ca fac treaba buna pentru romani si se bat cu pumnu' in piept ca scapa tara de hoti si corupti (n.n. - oare cum or fi cei care se imprumuta de la banci, de vreo 2 luni, de 23 mld lei, and counting, facandu-le bancilor, in continuare, viata usoara si huzurul infloritor...).