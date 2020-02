Gheorghe Piperea, atac INCENDIAR la adresa lui Florin Cîțu: Exaltatul de la MF joacă la păcănele împrumuturile României

Avocatul Gheorghe Piperea susține că maximul atins de moneda euro reprezintă doar începutul, iar în perioada următoare, așa cum susținerea Florin Cîțu ”exaltatul de la MF”, va ajunge la 5,2 lei/euro.

”Incepe declinul leului fata de euro catre un curs de 5,2 lei/euro, asa cum profetea anul trecut exaltatul de la MF (tipul care joaca nestingherit pacanele cu imprumuturile Romaniei).

Ati priceput? Veti avea de dat 5,2 lei pentru un euro, iar ratele la banca, facturile la utilitati, accizele la carburanti, certificatele de emisii de CO2, incluse in costul energiei, vor fi majorate in mod corespunzator.

Si asta nu e tot. Pentru ca acelasi exaltat jucator la pacanele a creat din pix deficit bugetar suplimentar, ratingul de tara a scazut, cu consecinta ca ratele la banci vor creste corespunzator, pe doua paliere - va creste costul cu riscul de tara (evident ca nu stiti ca in dobanda este ascuns si acest cost) si va creste Robor (nu stiti, de asemenea, ca Robor urmeaza dobanzile practicate de banci atunci cand imprumuta statul, iar statul este imprumutat, in prezent, cu dobanzi de 4-5% pe an).

Inca nu e tot. Incepand cu 1 iunie, se liberalizeaza costul gazelor. Nu mai sunteti protejati de nicio plafonare a acestui cost, intrucat OUG 114//2018 a fost "ucisa" (asa a declarat la um 0024 tv individul din fruntea MF). Veti plati cu cel putin o treime mai mult decat platiti acum. Iar daca un alt inteligent din demisul guvern Orban, ma refer la tipul de la Economie, isi va pune in practica strategia de demolare a sistemului centralizat de termoficare din Bucuresti, subventia de la Primarie va fi eliminata, cu consecinta ca bucurestenii vor plati de 3 ori mai mult decat acum pe fiecare gigacalorie. Nu cu o treime (33%), ci de trei ori mai mult (300%).