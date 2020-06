Gheorghe Piperea, despre profitul obţinut de BNR: 'Turnătorul din fruntea instituţiei urmează să încaseze bonusul de succes cel mai mare'

Avocatul Gheorghe Piperea reacţionează la anunţul BNR despre profitul de 1,8 miliarde de lei obţinut în 2019. Piperea aminteşte că 20% din acest profit va merge către angajaţii BNR, dar mai ales către şefi. Avocatul susţine că, după ce instanţa va confirma verdictul CNSAS de colaborare cu Securitatea în cazul lui Isărescu, actualul guvernator al BNR va trebui să restituie banii.

"BNR a facut profit de 1,8 mld lei. (ne)Cunoscatorii vor zice ca ce bine e - statul va incasa, cu titlu de impozit, 80% din acesti bani. Numai ca Legea Statutului BNR nr.312/2004 spune ca restul, de 20%, se imparte intre angajatii BNR, cu titlu de bonus de succes/participare la profit. In primul rand si in proportia cea mai mare, bonusul se va duce catre sefimea BNR. Salariatii de rand vor lua numai dividende (reduse, pe masura non-importantei lor in sistem). Turnatorul din fruntea institutiei urmeaza sa incaseze bonusul de succes cel mai mare. Plus dividende.

Nu-i nimic, dupa ce justitia va confirma verdictul CNSAS, banii astia vor fi luati inapoi. Cu dobanda.

De unde obtine profit BNR? Din plimbarea maselor de bani pe piata, din dobanzi la rezervele valutare, din dobanzi la titlurile de stat straine si din senioraj.

Banca centrala ar trebui sa se ocupe cu stabilitatea preturilor, si nu cu obtinerea de profit. Banca centrala nu e decat atunci cand vrea sefimea sa societatea comerciala. In realitate, este o institutie publica.

In conditiile in care preturile bunurilor de consum au crescut fulminant (minus carburantii, care au preturi reduse doar pentru ca petrolul a avut o incredibila cadere, in zona negativa, din cauza pandemiei, care a redus drastic transporturile), activitatea bancii centrale ar trebui calificata ca un mare esec, caci nu a asigurat stabilitatea preturilor, si nicidecum ca un succes, deci nu ar trebui ca sefimea BNR sa primeasca bonusuri.

Nu-i bai, ca dupa plecarea faraonului va veni Curtea de Conturi si va audita toate aceste giumbuslucuri financiare. Cu siguranta acesti bani incasati nemeritat vor fi imputati cuiva. Cred ca ati ghicit cui", scrie Gheorghe Piperea pe Facebook.

BNR a prezentat raportul pe anul 2019! Rezultatul financiar realizat la finalul anului 2019, reprezentând profit în sumă de1,797 miliarde lei, este cu 1,024 miliarde lei superior celui planificat (+132,6 la sută), în valoare de 772,813 miliarde lei, în principal ca urmare a depășirii nivelurilor programate ale veniturilor totale. Detalii AICI!