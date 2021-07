Gianina Beleagă, după ce a ratat podiumul la Tokyo: 'Ţinem capul sus chiar dacă nu a fost medalie şi locul întâi'

Gianina Beleagă şi Ionela Cozmiuc, clasate pe locul şase în finala de la dublu vâsle categorie uşoară, au declarat că au dat tot ce au putut în finala de la Jocurile Olimpice şi chiar dacă nu au urcat pe podium sunt mulţumite de cursa făcută, potrivit agerpres.ro.

''Locul şase în această finală a fost unul muncit, s-a văzut cât de strânsă a fost finala, de la start, până la finiş. Din păcate locul şase a fost al nostru astăzi, dar asta înseamnă doar o motivaţie pentru următoarea ediţie. Suntem mândre de rezultatul nostru, toată lumea este mândră de rezultatul nostru şi sunt alături de noi. Noi am muncit pentru locul acesta, este al nostru. Ţinem capul sus, chiar dacă nu a fost medalie şi locul întâi. Ştim prin ce am trecut şi câte hopuri am avut de trecut pentru a ajunge aici. Uneori nu credeam că o să mai ajungem aici, dar am fost echipă şi rămânem echipă. Cursa a fost grea şi spectaculoasă, în proba noastră niciodată nu e cert cine vine pe locul întâi sau pe şase, pentru că suntem foarte apropiate ca valoare şi din cauza limitei de kilograme. Suntem mândre, mai avem de demonstrat, suntem pe la mijlocul drumului către visul nostru, dar cu un pas mai aproape pentru a-l îndeplini. Nu a fost să fie astăzi, nu disperăm, suntem mândre şi de locul şase, pentru că şi pentru acest loc la Jocurile Olimpice trebuie să munceşti ani de zile. Le felicit şi pe celelalte concurente, pentru că toate am tras până la ultimul strop de energie'', a declarat Gianina Beleagă după finală.

Ionela Cozmiuc şi Gianina Beleagă, duble campioane mondiale în 2017 şi 2018, au ocupat locul 8 la Jocurile Olimpice de la Rio în această probă.

Ionela Cozmiuc a adăugat că nu are ce să-şi reproşeze în ce priveşte cursa din finală, chiar dacă nu este mulţumită de locul şase.

''De cursă suntem mulţumite, dar de locul ocupat, nu. Nu ai cum să fii mulţumit. Eu personal, dacă aş avea acum o oglindă în faţă, nu aş avea ce să-mi reproşez după un an în care am muncit foarte mult şi serios. Atât a fost să fie. Cursa noastră a fost una bună, iar dacă ceva nu a mers bine antrenorii noştri au observat de pe mal, pentru că noi acolo am dat tot ce am putut, ne-am pus sufletul în barcă şi dacă ceva nu a funcţionat, deşi nu cred, cu siguranţă că o să ni se aducă la cunoştinţă şi o să corectăm. Ca orice sportiv care participă la o finală olimpică, dorinţa noastră era o medalie, indiferent de culoare. Am mers la start hotărâte şi încrezătoare şi ne-am propus ca la finalul celor 2.000 de metri să fim mulţumite de ceea ce am făcut acolo. Nu am încă sentimentul de dezamăgire, probabil nici nu-l conştientizez încă, dar am muncit totuşi doi ani din greu, am făcut antrenamente şi acasă, în condiţii nu tocmai potrivite canotajului, însă sunt aici, în finală olimpică, între primii şase din lume şi nu cred că e puţin lucru'', a declarat Ionela Cozmiuc pentru AGERPRES, după finala de la dublu vâsle categorie uşoară.

România a cucerit după două zile de finale la canotaj un număr de trei medalii, una de aur (dublu vâsle feminin - Ancuţa Bondar, Simona Radiş) şi două de argint (Mihăiţă Ţigănescu, Mugurel Semciuc, Ştefan Berariu şi Cosmin Pascari - patru rame masculin, respectiv Marius Cozmiuc, Ciprian Tudosă - dublu rame masculin).