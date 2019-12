Gică Hagi, antrenorul și patronul de la Viitorul: 'În fotbal sunt și momente din aceastea. Sperăm ca la anul să arătăm altfel'

Viitorul a încheiat anul 2019 cu o înfrângere, dar cu poziția de playoff asigurată. Echipa lui Hagi a pierdut pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș, scor 0-1, și este pe locul șase, cu 35 de puncte, anunță MEDIAFAX.

"În fotbal sunt și momente din aceastea. Sperăm ca la anul să arătăm altfel. Am dat cât am putut. Din păcate nu am fost proaspeți în ultimii 30 de metri. Am luat multe mingi, dar atacanții noștri nu au fost proaspeți. Eu zic că am avut ocazii. Riva a obosit puțin, iar ceilalți au arătat foarte puțin ca să putem spera la multe.

Asta e realitatea, bine că s-a terminat, bine că vine pauza. Trebuie să muncim, avem patru meciuri importante. Vedem la anul, sperăm să facem cum am făcut și în anii trecuți. Cu toții trebuie să ne gândim la sărbători. Noi o să facem analiza și o să tragem concluziile", a spus Hagi, la finalul partidei, potrivit Digi Sport.