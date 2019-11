Gică Hagi se extinde: 'Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Vreau ca academia să fie și mai mare, și mai competitivă. Vreau să arătăm bine!'

Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că își dorește să dezvolte Academia Hagi, vrând să o transforme într-una dintre cele mai bune din Europa de Est.

”Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Ne dezvoltăm și mai mult. Vreau ca academia să fie și mai mare, și mai competitivă. Vreau să arătăm bine! Am intrat într-o nouă etapă. Am creat un proiect unic, unde copiii vin și totul e inclus: cazare, mâncare, școală, antrenament, deplasări, totul pe cheltuiala clubului. Aici avem un buget mare alocat aici, printre cele mai bune din România. Pentru că dacă vrei să fii cel mai bun, trebuie să investești. Orice club mare din Europa, fie că vorbim de Anglia, Germania, Italia, Spania, peste tot sunt centre foarte bune, unde se produc jucători foarte mulți”, a declarat Gheorghe Hagi la o conferință de presă, informează mediafax.ro.

Citește și: Aroganță maximă- Cum a fost surprinsă Elena Udrea la piață

FC Viitorul va întâlni, luni, începând cu ora 20:30, pe Sepsi Sf. Gheorghe, în etapa 17 din Liga 1.