Gică Popescu îl pune la punct pe Dan Petrescu, după scandalul monstru de la meci: 'Nu cred că ar fi trebuit să se aștepte la altceva!'

Gică Popescu a spus că Dan Petrescu era supărat pentru că Farul „a venit să joace așa cum a făcut-o", cu referire la faptul că și-au apărat corect șansele, chiar dacă meciul nu mai avea vreo miză în clasament pentru Farul.

„Nu știu de unde aceste speculații. Probabil că nu ne cunoașteți pe mine și pe Gică. Am venit aici să ne respectăm blazonul de campioni. Din păcate, înaintea meciului credeam că ne va fi foarte greu pentru că aveam foarte mulți accidentați. Ne bucurăm foarte mult că jucătorii de azi au ajutat la păstrarea zvonului.

Toate aceste zvonuri de dinaintea meciului n-au făcut altceva deât să ne ambiționeze și să încercăm să obținem un rezultat pozitiv. Noi am jucat tot acest sezon pentru noi. Era normal să venim la CFR, să facem un joc bun. Ne bucurăm că am câștigat. Ce s-a întâmplat cu Craiova, cu CFR nu e treaba noastră.

Nu știu care a fost reacția lui Dan. Am înțeles că era supărat pentru că am venit să jucăm așa cum am făcut-o. El ne știe foarte bine, mai bine decât oricare dintre dumneavoastră, pentru că am jucat atâția ani împreună și nu cred că ar fi trebuit să se aștepte la altceva", a declarat Gică Popescu într-o conferință de presă.

Context

Vă reamintim că Dan Petrescu a mers la jucătorii Farului și a părut să le reproșeze mai multe lucruri după fluierul de final. Antrenorul CFR Cluj a fost aproape chiar și de un conflict fizic cu directorul sportiv al Farului, Zoltan Iașko, iar jucătorul clujenilor Andrei Burcă a intervenit și el și a primit cartonașul roșu.